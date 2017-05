Anschlag im Zentrum von Kabul 1:30 min, aus Tagesschau am Mittag vom 31.5.2017

Eine Autobombe hat im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul gewaltigen Schaden angerichtet.

Mindestens 80 Menschen wurden laut der Afghanistans Regierung getötet – über 350 zum Teil schwer verletzt, darunter angeblich auch Frauen und Kinder. Noch schwanken die Opferzahlen jedoch stark.

Im Kooperationsbüro der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zussammenarbeit (Deza) barsten Fenster. Schäden gab es auch an den Botschaftsgebäuden von Frankreich, China, Indien und der Türkei.

In der deutschen Botschaft wurden mehrere Mitarbeiter verletzt, ein afghanischer Wachmann wurde getötet.

Es ist der achte Anschlag in der afghanischen Hauptstadt seit Januar – und der wohl schwerste. Mitten im morgendlichen Stossverkehr explodierte an einem Verkehrsknotenpunkt im Zentrum Kabuls eine Autobombe, die in einem Wassertankwagen versteckt gewesen sein soll.

« Nicht einmal während des heiligen Monats des Ramadan, des Monats der Güte, des Segens und des Gebets, stoppen die Terroristen das Töten unseres unschuldigen Volkes. » Ashraf Ghani

Präsident Afghanistan

Der Sprengsatz war von derartiger Wucht, dass noch in mehreren hundert Metern Entfernung Scheiben barsten, mehr als 50 Fahrzeuge sollen zerstört worden sein. Wer eigentliches Ziel des Anschlags war, ist noch unklar.

Auch Schweizer Büro betroffen, mehrere verletzte Deutsche

In der Nähe des Anschlagsortes befindet sich auch das Kooperationsbüro der Deza. Obwohl mehrere Fensterscheiben zerbarsten, seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vertretung sind indes wohlauf, heisst es beim Aussendepartement EDA. Es lägen bisher keine Angabenüber verletzte Schweizer Bürger vor.

Massiv getroffen wurde die deutsche Botschaft, deren Fassade trotz Schutzmauer stark beschädigt ist. Mehrere deutsche Botschaftsangestellte wurden verletzt, ein afghanischer Wachmann starb.

Auch an den Vertretungen von Frankreich, China, Indien und der Türkei gab es Schäden.

Bisher kein Bekenntnis

Gegen wen sich der Angriff konkret richtete, ist noch unklar. Auch der Präsidentenpalast sowie viele afghanische Ministerien liegen in der Nähe des Anschlagsorts. Aus einer Stellungnahme der Nato-Mission «Resolute Support» scheint hervorzugehen, dass afghanische Sicherheitskräfte verhindert haben, dass das Fahrzeug mit dem Sprengsatz in eine gesicherte Zone Richtung Nato-Hauptquartier und Präsidentenpalast eindringen konnte.

Ein Bekenntnis zum Anschlag gibt es bisher nicht. Ein Sprecher der radikalislamischen Taliban hat mittlerweile jegliche Beteiligung zurückgewiesen. In den letzten Jahren hat neben den Taliban auch die Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) das Land mit Gewalt überzogen. Die Zahl der Opfer war vergangenes Jahr mit mehr als 11'000 so hoch wie seit dem Fall der Taliban 2011 nicht mehr.

Eines der bisher schwersten Attentate dieses Jahres ereignete sich im März ebenfalls in Kabul. Damals töteten Islamisten bei einem Angriff auf ein Militärspital mindestens 38 Menschen. Über 70 weitere Patienten, Ärzte und Pfleger wurden verletzt. Insgesamt forderten Anschläge in Afghanistan heuer bereits mehrere hundert Menschenleben.