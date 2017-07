In der Schweiz gilt an den Flughäfen schon heute die Regelung, dass Mobiltelefone, Laptops, Tablets oder Kameras an der Sicherheitskontrolle separat vorgezeigt werden müssen. Der Flughafen Zürich empfiehlt den Reisenden für eine zügige Kontrolle, diese Geräte bereit zu halten und unaufgefordert in die Gepäckwanne zu legen.



Für Ersatzbatterien gilt: Sie dürfen nicht im Gepäck aufgegeben werden, maximal zwei Stück sind im Handgepäck erlaubt.