Schiesserei in Las Vegas

Bei der Schiesserei in Las Vegas sind laut Polizei weit mehr Menschen getötet und verletzt worden als zuvor berichtet wurde. Der Sheriff der Stadt spricht von 50 Toten und 400 Verletzten.

Ein Schütze schoss vom 32. Stockwerk eines Hotels an der berühmten Casino-Meile aus auf Besucher eines Country-Musik-Festival mit etwa 30'000 Besuchern.

Der mutmassliche Täter ist tot. Es handelt sich um einen 64-jährigen Mann.

Der Täter soll sich selbst getötet haben. Zunächst hiess es, die Polizei habe ihn erschossen.

Über allfällige Schweizer Opfer liegen derzeit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) keine Informationen vor. Abklärungen dazu seien im Gang. Das EDA stehe im Kontakt mit den lokalen Behörden.

Eine genauere Angabe über die Anzahl der Opfer ist derzeit laut Sheriff Joe Lombardo noch nicht möglich. Die Ermittlungen liefen noch. Seit Mittag hat sich die Zahl der Verletzten verdoppelt.

Hunderte Schüsse waren bei dem Konzert an der berühmten Casino-Meile in Las Vegas (Bundesstaat Nevada) gefallen. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN.

«Wir krochen über Tote», sagte wiederum eine Konzertbesucherin der Nachrichtenagentur dpa. Sie habe mehrere Schüsse gehört, vermutlich aus einem automatischen Gewehr. Sie seien daraufhin in Deckung gegangen und dann geflüchtet.

Über 50 Tote nach Schiesserei

Täter in Begleitung einer Frau

Bei dem mutmasslichen Täter soll es sich um einen weissen 64-jährigen Mann aus Las Vegas handeln. Er habe nach ersten Erkenntnissen keine Verbindungen zu extremistischen Gruppen gehabt und gelte als Einzeltäter, so die Polizei.

Die Polizei suchte zunächst zudem nach einer Frau, die sich mit dem Todesschützen in einem Hotelzimmer aufgehalten haben soll. Sie sei gefunden worden, teilte die Polizei mit. Sie gilt offenbar nicht als mögliche Komplizin.

« Wir glauben, dass es ein Einzeltäter ist. Ein einsamer Wolf. » Joseph Lombardo

Clark County Sheriff

Der Angriff ereignete sich während des Countrymusic-Festivals, einem Open Air nahe dem Mandalay Bay Resort and Casino auf der Vergnügungsmeile der Stadt.

Der Tatort liegt unweit des internationalen Flughafens von Las Vegas, der seinen Betrieb nach dem Angriff vorübergehend einstellte.

FBI: Schüsse aus erhöhter Position Der Todesschütze von Las Vegas konnte einem Experten der US-Bundespolizei FBI zufolge so viele Menschen töten, weil er aus einer erhöhten Position heraus schoss. Da rund 30'000 Menschen auf engem Raum zusammengestanden hätten, «musste er nur auf die Mitte zielen und den Abzug drücken», sagte James Gagliano, FBI-Agent im Ruhestand, dem Sender CNN. Zudem habe die Position des Schützen Verwirrung und Panik in der Menschenmenge verursacht.

Wenn ein Schütze aus einer erhöhten Position schiesse, «weiss niemand, wo die Schüsse herkommen», sagte Gagliano. «Menschen sind nicht darauf trainiert, nach oben zu gucken.» Als Waffe habe der Täter vermutlich ein Maschinengewehr oder eine andere militärische Waffe benutzt, sagte der FBI-Fachmann weiter. Darauf deuteten die Schussgeräusche hin, die auf Videos vom Tatort zu hören gewesen seien.

Die Polizei rief die Bevölkerung per Twitter dazu auf, die Gegend nahe der Meile voller riesiger Casinos sowie dem Flughafen zu meiden. Sie schrieb auch, dass einige Flüge zum nahe gelegenen Flughafen der Stadt umgeleitet worden seien. Der bekannte Boulevard der Metropole, der sogenannte Strip, sei gesperrt worden.

Die Menschen in der Stadt wurden zudem ermahnt, während des Einsatzes keine Livestreams von dem laufenden Polizeieinsatz ins Internet zu stellen. Dies könnte die Einsatzkräfte in Gefahr bringen, twitterte die Behörde. Die Polizei ging im Laufe der Fahndung davon aus, dass keine weiteren Täter beteiligt waren.