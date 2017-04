Unkommentiert: Schüsse in Paris 1:08 min, vom 20.4.2017

In Paris hat sich eine tödliche Schiesserei ereignet. Dabei ist ein Polizist ums Leben gekommen , zwei weitere sind verletzt worden.

ereignet. Dabei ist , zwei weitere sind verletzt worden. Der Zwischenfall ereignete sich auf der Avenue des Champs-Elysées .

. Offenbar hat es kurz darauf weitere Schüsse in der Nähe gegeben.

in der Nähe gegeben. Auch einer der zwei Angreifer sei getötet worden. Er war offenbar aktenkundig.

worden. Er war offenbar aktenkundig. Über die Hintergründe der Tat wird noch spekuliert: Die Polizei spricht von einer Terrortat, andere Quellen von einem Raubüberfall.

Die Zeitung «Le Figaro» berichtete, es habe einen zweiten Angreifer gegeben, der womöglich auf der Flucht sei. Das war aber noch nicht offiziell bestätigt.

Einem Zeugen zufolge stieg ein Mann aus einem Auto aus, eröffnete mit einem Sturmfeuergewehr vom Typ Kalaschnikow das Feuer und traf einen Polizisten. Laut einer Polizei-Union soll der Beamte im Polizeiwagen erschossen worden sein, als dieser an einer roten Ampel hielt.

Un individu, en véhicule, aurait fait feu sur une voiture de police à l'arrêt à un feu rouge abattant un policier. — UNITÉ SGP POLICE (@UNITESGPPOLICE) 20. April 2017

Die Polizeipräfektur rief auf dem Kurznachrichtendienst Twitter dazu auf, den Bereich zu meiden und die Arbeit der Sicherheitskräfte zu respektieren.

Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police — Préfecture de police (@prefpolice) 20. April 2017

Die Polizei hatte erst am Dienstag in Marseille zwei mutmassliche Islamisten festgenommen, in deren Wohnung ein Waffenarsenal versteckt war. Laut Anti-Terrorstaatsanwalt François Molins drohte ein Anschlag in den nächsten Tagen.

Die Sicherheitsmassnahmen wurden daraufhin verstärkt. Innenminister Matthias Fekl hatte bereits angekündigt, dass die Präsidentenwahl an diesem Sonntag von 50'000 Polizisten und Soldaten geschützt werden soll. Die entscheidende Stichwahl ist für den 7. Mai geplant.

Trotz der Terrorgefahr setzten die Kandidaten ihren Wahlkampf fort. Am Donnerstagabend traten die elf Kandidaten beim Fernsehsender France 2 nacheinander zu Kurzinterviews auf.