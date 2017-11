Schiesserei in Texas

Ein Mann hat in der Baptistenkirche von Sutherland Springs ein Blutbad angerichtet. Der etwa 20-jährige Schütze ist tot.

In einer Baptistenkirche in Sutherland Springs, Texas, hat ein Schütze während eines Gottesdienstes 26 Menschen getötet und 20 weitere verletzt. Dies gab der Gouverneur bekannt..

Laut Medienberichten betrat der Schütze gegen 11:30 Uhr die First Baptist Church und eröffnete das Feuer.

Der Schütze ist ebenfalls tot. Vorerst war nicht klar, ob er bei der Autoverfolgungsjagd von Polizeikugeln getroffen wurde oder ob er sich im Auto selber erschossen hat.

Nur wenige Wochen nach dem Massaker in Las Vegas (Nevada) hat ein Mann in einer Baptistenkirche im US-Staat Texas das Feuer auf Gläubige eröffnet und 26 Menschen tödlich verletzt. Unter den Opfern sind auch Kinder. Ein nahe gelegenes Spital versorgte demnach mehrere Opfer mit Schusswunden.

Zu den Toten zählt die 14-jährige Tochter des Pastors der Gemeinde, wie die Ehefrau des Geistlichen bestätigte. Demnach hielten sich die Eltern selber zur Zeit des Angriffes nicht in der Kirche auf.

Täter auf Autoverfolgungsjagd erschossen

CNN berichtete, der Täter sei nach einer Autoverfolgungsjagd von der Polizei gestellt und erschossen worden. Das habe der örtliche Sheriff bestätigt. Die Polizei stellte später fest, der Mann habe sich möglicherweise im Auto selbst getötet. Über ein mögliches Motiv lagen vorerst keine Angaben vor.

Laut Polizei betrat der Schütze gegen 11:30 Uhr Ortszeit die First Baptist Church in Sutherland Springs und eröffnete das Feuer. Es seien mindestens 20 Schüsse in rascher Reihenfolge gefallen. Andere schilderten, der Schütze habe mehrere Male nachgeladen.

Angriff in schwarzer Kampfmontur

Der Täter trug einen schwarzen Kampfanzug mit kugelsicherer Weste. Er war mit einem Sturmgewehr bewaffnet, wie der veranwortliche Einsatzleiter Freeman Martin berichtet. Nach seinen Angaben konnte der Mann bisher noch nicht vollständig identifiziert werden. «Es handelt sich um einen jungen Weissen in den Zwanzigern», sagte Martin.

Inzwischen sind Beamte der US-Bundespolizei FBI und der Waffenbehörde ATF zum Tatort unterwegs. Die kleine Gemeinde Sutherland Springs befindet sich rund 50 Kilometer südöstlich von San Antonio.

US-Präsident Donald Trump wurde während seines Aufenthalts in Japan über die Bluttat informiert und twitterte: «Möge Gott an der Seite der Menschen in Sutherland Springs sein. Ich verfolge die Lage von Japan aus.»