Mindestens 29 junge Flüchtlinge sind vor der jemenitischen Küste ums Leben gekommen.

Die Migranten aus Somalia und Äthiopien seien ertrunken, nachdem sie von den Schleppern gezwungen worden seien, ins Meer zu springen, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) unter Berufung auf Überlebende schreibt.

Die IOM spricht von einer schockierenden und unmenschlichen Tat.

Mitarbeiter der Internationalen Organisation für Migration (IOM), die an die Vereinten Nationen angegliedert ist, hätten am Strand 29 Leichen in flachen Gräbern entdeckt. 22 Menschen würden ausserdem noch vermisst.

Mehr als 120 Flüchtlinge hätten sich insgesamt auf dem Schiff befunden. Offenbar hatten die Schlepper Angst, erwischt zu werden, nachdem sie an der Küste Behördenmitarbeiter entdeckt hätten, hiess es weiter.

Die UNO-Behörde nannte die Tat «schockierend und inhuman». Nach Einschätzung der IOM waren die Flüchtlinge auf dem Boot im Schnitt 16 Jahre alt.