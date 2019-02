Kuba hat am Sonntag über eine neue Verfassung abgestimmt.

Erste Ergebnisse sollen um 21:00 Uhr (MEZ) von der Wahlbehörde bekanntgegeben werden.

Wird die Vorlage angenommen, würde in der kubanischen Verfassung erstmals der Begriff «privater Besitz» verankert.

Eine Stunde vor Schliessung der Wahllokale am Sonntagabend lag die Stimmbeteiligung bei knapp 82 Prozent. Anders als bei früheren Wahlgängen, die von den Oppositionellen meist boykottiert wurden, hatten die Gegner der Kommunistischen Partei dieses Mal dazu aufgerufen, Nein zu stimmen.

Amtszeitbeschränkung für Präsidenten

Bei einer Annahme würde in der kubanischen Verfassung erstmals der Begriff des privaten Besitzes festgeschrieben. Zudem würden ausländische Investitionen als wichtiger Faktor für ein Wirtschaftswachstum anerkannt.

Ein Präsident dürfte nur noch zehn Jahre im Amt bleiben. Und erstmals seit 1976 würde wieder ein Regierungschef eingesetzt. Die absolute Macht der Kommunistischen Partei wird allerdings mit der neuen Verfassung nicht angetastet. Sie bliebe die einzige legale politische Kraft des Landes.

Staatschef stützt Maduro

«Wir Kubaner geben unsere Stimme für unsere Verfassung, für Lateinamerika und auch für Venezuela ab», sagte Staatschef Miguel Díaz-Canel am Sonntag in einem Wahllokal in Havanna.

Díaz-Canel bezeichnete die Haltung des selbst ernannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó und der Regierungen, die ihn unterstützen, als eine «imperiale Bedrohung». Diese könnte auch Kuba treffen.

Legende: Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel bei der Stimmabgabe in Havanna. Keystone

Streben nach Kommunismus

Kuba hatte im Juli letzten Jahres den ersten Entwurf der neuen Verfassung vorgestellt. Anschliessend konnte die Bevölkerung in offenen Foren ihre Meinung dazu abgeben.

Einige der Änderungen aus dem ersten Entwurf wurden in der Nationalversammlung allerdings wieder gestrichen. Dazu gehörte etwa die Möglichkeit zur Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Zudem wurde das im ersten Entwurf gestrichene Streben nach Kommunismus wieder in die Verfassung aufgenommen.

Die derzeitige Verfassung stammt aus dem Jahr 1976 und wurde bereits 1992 und 2002 überarbeitet. Sollte der Entwurf abgelehnt werden, bleibt die Verfassung von 1976 gültig.