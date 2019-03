Höchste Terrorwarnstufe in der Provinz Utrecht

Schüsse in den Niederlanden

Mindestens ein Toter nach Schiesserei in Utrecht

Mindestens ein Toter nach Schiesserei in Utrecht

In der niederländischen Stadt Utrecht sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen durch Schüsse in einem Tram verletzt worden.

Mindestens eine Person sei dabei ums Leben gekommen.

Die Polizei hält einen «terroristischen» Hintergrund für möglich.

Der Täter ist laut Polizei auf der Flucht.

Der Vorfall passierte um 10.45 Uhr in einer Strassenbahn am Platz des 24. Oktober. Der Platz an der Haltestelle wurde nach Polizeiangaben abgesperrt.

Die Polizei prüft im Zusammenhang mit den Schüssen einen möglichen terroristischen Hintergrund. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Nach den Schüssen in Utrecht äusserte sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte besorgt. Rutte habe in Den Haag von einer «beunruhigenden» Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien. Ein Krisenteam sei eingesetzt worden.

Höchste Terrorwarnstufe ausgerufen

Die Terrorwarnung für Utrecht wurde auf die höchste Stufe erhöht. Ein «terroristisches Motiv» sei «nicht ausgeschlossen» erklärt die Polizei. Die Informationen seien aber noch unvollständig.

Die Behörden warnen aber, dass die Menschen ihre Häuser in Utrecht nicht verlassen sollen. Auch die Universität Utrecht hat ihre Türen geschlossen. Alle Studenten wurden aufgefordert, in den Universitätsgebäuden zu bleiben. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen. Die Polizei suche noch nach dem Täter.