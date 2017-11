Trauer um die 26 Opfer von Texas 1:22 min, aus Tagesschau Spätausgabe Wochenende vom 5.11.2017

Das Wichtigste in Kürze

Ein junger Mann hat am Sonntagmittag einen Gottesdienst in Sutherland Springs im US-Bundesstaat Texas gestürmt und das Feuer auf die Gläubigen eröffnet.

Die 26 Todesopfer sind zwischen 5 und 72 Jahre alt.

Der Täter ist kurz nach dem Attentat tot in seinem Auto gefunden worden.

Der mutmassliche Täter: Das Motiv des Angreifers ist bis jetzt unklar. Laut Medienberichten ist er 26 Jahre alt. Der Fernsehsender NBC News berichtete, der mutmassliche Täter sei ein Ex-Soldat. Die Luftwaffe habe ihn vor drei Jahren entlassen. Zuvor sei er von einem Militärgericht 2012 wegen Angriffen auf seine Frau und ihr gemeinsames Kind verurteilt worden.

Die Tat: Der ganz in schwarz gekleidete Mann tauchte nach Angaben der Behörden kurz nach 11.00 Uhr Ortszeit bei der Kirche auf und begann noch draussen, mit einem Gewehr zu schiessen. Er tötete dabei zwei Menschen. Danach betrat der mit einer schusssicheren Weste ausgestattete Schütze das Gebäude und feuerte weiter. Schliesslich wurde der Täter von einem Einwohner konfrontiert, liess seine Waffe fallen und flüchtete in seinem Wagen. Dort wurde er wenig später tot aufgefunden. Die näheren Umstände sind noch unklar.

Die Opfer: 23 Tote wurden in der Kirche gefunden, zwei davor. Ein weiteres Opfer starb später im Spital, wie die texanischen Behörden mitteilten. Zu den Todesopfern zählt auch die 14-jährige Tochter des Pastors der Gemeinde. Unter den 20 Verletzten sind einige Schwerverletzte.

Die Reaktionen: US-Präsident Donald Trump sprach von einer «Tat des Bösen» inmitten eines heiligen Gottesdienstes. «Wir können den Schmerz, die Trauer und das Leid, das die Familien der Opfer erlitten haben, nicht in Worte fassen. In so harten Zeiten wie diesen tun Amerikaner, was sie am besten können: Sie halten zusammen», sagte Trump in Tokio. Der Präsident befindet sich zur Zeit auf einer fast zweiwöchigen Asienreise.

US-Präsident Donald Trump zum Anschlag ...Americans do what we do best: we pull together. We join hands. We lock arms and through the tears and the sadness, we stand strong... pic.twitter.com/qkCPgtKGkA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. November 2017

Auch Ex-Präsident Barack Obama zeigte sich entsetzt über die Tat. «Wir trauern mit all den Familien in Sutherland Springs». Es sei ein Hass-Verbrechen und man sei in Gedanken bei den Überlebenden der Tat.