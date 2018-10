Elf Tote in Pittsburgh

Schüsse in Synagoge

In einer Synagoge in der US-Stadt Pittsburgh hat ein Bewaffneter um sich geschossen.

Laut Behörden gibt es elf Tote und sechs Verletzte.

Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Laut FBI handelt es sich um einen Einzeltäter.

Medien berichteten, er sei als ein 46 Jahre alter Amerikaner identifiziert worden, der in Sozialen Netzwerken durch rechtsgerichtete Kommentare aufgefallen sei. Nach offiziellen Angaben wird der Mann im Krankenhaus behandelt. Möglicherweise wurde er von Polizisten angeschossen.

«Es ist sehr schlimm», sagte Wendell Hissrich, Direktor für Öffentliche Sicherheit bei der Stadt Pittsburgh. «Ich habe viel gesehen, auch Flugzeugabstürze», betonte er.

Die Szenen in der Synagoge gehörten zu den schlimmsten, die er bisher gesehen habe. Hissrich sprach von einem Hassverbrechen. Bei vier der sechs Verletzten soll es sich um Polizisten handeln.

Legende: SRF

Die «Tree-of-Life»-Synagoge gilt als ein konservatives jüdisches Gotteshaus, sagte der Präsident der jüdischen Gemeinde im Grossraum Pittsburgh, Jeff Finkelstein. Normalerweise finden sich dort am Samstagmorgen rund 50 bis 60 Gläubige ein.

Finkelstein zeigte sich erschüttert: «So etwas sollte nicht passieren, nicht in einer Synagoge, nicht in unserem Viertel.» Ein lokaler Fernsehsender hatte unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, der Schütze sei in die Synagoge gegangen und habe die Worte ausgesprochen: «Alle Juden müssen sterben.»

«Bewaffnete hätten ihn stoppen können»

US-Präsident Donald Trump forderte nach den tödlichen Schüssen von Pittsburgh schnellere Todesurteile für Mörder. «Sie sollten wirklich den ultimativen Preis zahlen.»

Der Präsident sprach sich zudem für bewaffnetes Sicherheitspersonal bei Gottesdiensten aus. «Ein Verrückter ging hinein und sie hatten keinen Schutz», sagte Trump über die Gemeindemitglieder. «Bewaffnete Posten hätten ihn sofort stoppen können.»