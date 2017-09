Nach dem lustlosen TV-Duell gibt es kaum mehr einen Zweifel: Angela Merkel wird die mächtigste Frau Europas bleiben. Martin Schulz versuchte zwar immer wieder, Merkels EU-Politik anzugreifen. Doch gelungen ist ihm das nicht, es fehlten die glaubwürdigen Gegenpositionen. Er forderte, die EU solle die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen. Ausgerechnet Schulz, der sich jahrelang für den Türkei-Beitritt eingesetzt hatte. Eine Steilvorlage für Merkel: «Ich habe den Beitritt der Türkei nie gesehen, auch nicht, als Sozialdemokraten noch anderer Meinung waren.»



Auch in Sachen Migration und Flüchtlinge: Schulz‘ Kritik verhallte, weil er als Kanzler wohl eine ähnliche Politik verfolgen würde wie die Amtsinhaberin. Vergleichbar ist die Ausgangslage beim vielleicht kniffligsten EU-Problem, bei der Zukunft des Euro. Doch darauf kam man im TV-Duell gar nicht zu sprechen. Die Pläne des französischen Präsidenten Macron für eine Stärkung des Euro blieben unkommentiert.



In Brüssel hoffen viele, dass Deutschland weiter von einer Grossen Koalition regiert wird. Eine solche Regierung wäre offen für eine behutsame Stärkung der EU à la Macron. Doch Schulz‘ Auftritt war dermassen schwach, dass eine andere Partei profitieren könnte: die FDP. Sie könnte als drittstärkste Kraft vielleicht sogar die SPD als Koalitionspartner von CDU/CSU ablösen.



Dann hätte EU-Fan Schulz nicht nur seiner Partei, sondern auch seinen EU-Freunden einen Bärendienst erwiesen. Denn die FDP gibt sich deutlich EU-skeptischer als die SPD, sie wäre in Brüssel ein unangenehmer Partner.