Adrian Arnold: «40 Prozent der Wähler sind noch unentschlossen» 1:14 min, vom 3.9.2017

Das TV-Duell läuft. Erstmals und letztmals stehen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Herausforderer Martin Schulz direkt in einer Debatte gegenüber.

Die SPD hofft auf einen Meinungsumschwung.

Meinungsforscher sehen die Chancen für Schulz skeptisch.

Zum Auftakt des einzigen Fernsehduells vor der Bundestagswahl hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz seinen Vorwurf gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) relativiert, sie unternehme mit ihrer inhaltsarmen Politik einen «Anschlag auf die Demokratie». Dies sei eine «harte und zugespitzte Formulierung» gewesen, die er so nicht noch einmal sagen würde, sagte er.

Zum ersten Mal klare Forderung #Schulz : Abbruch Beitrittsverhandlungen #EU mit #Türkei. Dumm nur, dass #Schulz immer für Beitritt war. — Sebastian Ramspeck (@SebRamspeck) September 3, 2017

Schulz hat aber die Flüchtlingspolitik von Merkel angegriffen. Sie habe kürzlich in einem Zeitungsinterview gesagt, sie würde heute genauso entscheiden wie 2015. «Dazu kann ich nicht raten», sagt Schulz. «Der Einbezug unserer europäischen Nachbarn wäre besser gewesen.» Diese seien vor vollendete Tatsachen gesetzt worden. Merkel weist das zurück. «Wir haben damals eine sehr dramatische Situation gehabt», sagt sie. «Es gibt Momente im Leben einer Bundeskanzlerin, da müssen Sie entscheiden.»

Leichter Aufschwung für Schulz

Mit einem leichten Plus in der letzten Umfrage vor dem TV-Duell geht SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in das einzige direkte Aufeinandertreffen mit Amtsinhaberin Angela Merkel. In der wöchentlichen Emnid-Umfrage für «Bild am Sonntag» legten die Sozialdemokraten einen Punkt auf 24 Prozent zu. Damit liegen sie aber immer noch 14 Punkte hinter der Union, die auf 38 Prozent kommt.

Der Umfrage zufolge geht die Mehrheit der Deutschen davon aus, dass das TV-Duell den Ausgang der Bundestagswahl beeinflussen wird. 30 Prozent der Befragten erwarten einen «sehr starken» oder «eher starken» Einfluss auf den Wahlausgang in drei Wochen. Die von vier TV-Sendern übertragene 90-minütige Sendung will einer Forsa-Umfrage zufolge fast jeder Zweite der 61,5 Millionen Wahlberechtigten anschauen.

Die SPD setzt grosse Hoffnungen in das Duell. Sie hat bundesweit etwa 200 Public Viewings organisiert. «Ich bin nicht nervös, auf keinen Fall», hatte Schulz in einem «Bild»-Interview erklärt. Der SPD-Chef verwies auf eine Allensbach-Umfrage aus der vorigen Woche, wonach 46 Prozent der Wahlberechtigten noch unentschlossen sind: «Deshalb glaube ich, dass man sehr wohl die Wahl noch drehen kann.»

Meinungsforscher sind da skeptisch: Sie sehen für Schulz zwar eine Chance, die Werte für die SPD ein wenig nach oben zu treiben. Angesichts des grossen Vorsprungs von Amtsinhaberin Merkel auch in der sogenannten Kanzlerfrage halten sie eine Wende aber für unwahrscheinlich. Das Publikum setzt nach einer ARD-Umfrage darauf, dass Merkel bei dem Auftritt mit vier Moderatoren besser abschneidet als ihr Herausforderer: 64 Prozent der Befragten waren dieser Meinung, 17 Prozent setzten auf Schulz.