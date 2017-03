Seit der Annexion der Krim und dem Krieg in der Ostukraine ist Russland in den Fokus der öffentlichen Sicherheitsdiskussion geraten. Ein Beispiel: Noch vor zwei Jahren half das schwedische Militär den Russen, im Meer eine Gasleitung an der Insel Gotland vorbei zu bauen. Jetzt, beim Bau einer zweiten Leitung, werden die Schweden nicht mehr mithelfen. Im Gegenteil: Sie sehen die russische Präsenz als Bedrohung und haben wieder Soldaten auf Gotland stationiert. Bemerkenswert ist, dass die Wehrpflicht in Schweden jetzt von einer Rot-Grünen Regierung wieder eingeführt wird; und dass damit ein Beitritt zur Nato vom Tisch ist. Ein solcher hätte die Einführung einer Berufsarmee bedingt.