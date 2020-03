So entwickeln sich die Coronavirus-Fallzahlen

Am Mittwoch hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO die Verbreitung des neuartigen Coronavirus als Pandemie eingestuft. Tatsächlich kämpfen die Menschen derzeit länder- und über Kontinente hinweg gegen die Infektionskrankheit. Die Zahlen im Überblick:

Weit am meisten Ansteckungen hat China registriert – von wo Covid-19 seinen Ursprung nahm. Das Reich der Mitte zählt im internationalen Vergleich so viele Ansteckungen, dass sie in der Tabelle nicht erfasst werden können.

An zweiter Stelle steht Italien, gefolgt vom Iran. Dabei fällt auf: Im Iran gelten momentan deutlich mehr Menschen als von der Krankheit geheilt als in Italien. Und auch die Zahl Verstorbener im südeuropäischen Land steht mit der Zahl der Toten im Iran in einem windschiefen Verhältnis.

In vielen europäischen Ländern und in den USA verdoppeln sich bestätigte Coronavirus-Fälle alle zwei bis drei Tage. China, Südkorea, Japan und Hongkong haben die Kurve derweil wieder abgeflacht.

In der Schweiz steigt die Zahl der bestätigten Infektionen aktuell rapide an. Fast alle Kantone haben Coronavirus-Fälle gemeldet.