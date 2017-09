Schweres Erdbeben in Mexiko

Ein Erdbeben der Stärke 7,1 hat am Dienstagabend Mexiko erschüttert. Das Epizentrum lag rund 120 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt.

Laut dem mexikanischen Innenministerium kamen mindestens 217 Menschen ums Leben. Die Angaben zu Opferzahlen sind teilweise widersprüchlich.

Beim Einsturz einer Schule in Mexiko-Stadt starben mindestens 32 Kinder und 5 Erwachsene. Mehr als 30 Personen sollen sich noch unter den Trümmern befinden.

Nach dem Erdbeben in Mexiko suchen Rettungskräfte in den Trümmern der eingestürzten Häuser nach Überlebenden. Die Zahl der Todesopfer betrage mindestens 217, verkündete der mexikanische Zivilschutz und korrigierte damit eine zuvor kursierende höhere Opferzahl.

Mindestens 117 Personen seien allein in Mexiko-Stadt ums Leben gekommen. Das Epizentrum des Bebens lag ungefähr 120 Kilometer südöstlich der Millionenmetropole.

Unter den Todesopfern befinden sich laut Helfern auch mindestens 32 Kinder. Sie seien beim Einsturz einer Schule in Mexiko-Stadt getötet worden. Zudem seien im Gebäude 5 erwachsene Personen ums Leben gekommen. Unter den Trümmern der Schule werden noch mindestens 30 weitere Personen vermutet.

Zusatzinhalt überspringen Azteken-Stadion beschädigt Das Beben beschädigte auch das Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt schwer. Dort wurden die Endspiele der Fussball-WM 1970 und 1986 ausgetragen. Die geplanten Fussballspiele wurden vorerst abgesagt. Die Arena bot beim WM-Endspiel vor 31 Jahren zwischen Argentinien und Deutschland 115'000 Zuschauern Platz.

Präsident kündigt Hilfsmassnahmen an

In einer Ansprache kündigte Staatspräsident Enrique Peña Nieto rasche Hilfsmassnahmen an. Im Vordergrund stehe die medizinische Versorgung und die Bergung von Verschütteten. Fast vier Millionen Menschen seien ohne Strom, teilte das nationale Elektrizitätsunternehmen mit.

Das Beben hinterliess schwere Schäden an hunderten Gebäuden in den Bundesstaaten Morelos und Puebla sowie in Mexiko-Stadt. Der internationale Flughafen musste geschlossen werden. Es soll untersucht werden, ob die Infrastruktur Schaden genommen hat, teilte ein Flughafensprecher mit.

Laut dem seismologischen Institut Mexikos gab es zudem mehrere Nachbeben, unter anderem im südöstlich von Mexiko-Stadt liegendem Bundesstaat Oaxaca. Das schwerste Nachbeben hatte die Stärke 4,9.

Jahrestag eines der schwersten Erdbeben in der Geschichte Mexikos

Das Erdbeben ereignete sich genau am Jahrestag eines der schwersten Beben in der Geschichte des Landes: Am 19. September 1985 starben 10’000 Menschen bei einem Erdbeben.

Zwei Stunden vor dem jüngsten Beben hatte es noch eine grosse Katastrophensimulation mit Evakuierungen gegeben, um das Verhalten für den Fall eines erneuten Erdbebens zu trainieren.

Erst am vergangenen 7. September waren bei einem Beben der Stärke 8,2 rund 100 Menschen in Mexiko umgekommen. Dabei lag das Zentrum vor der Westküste im Pazifik, in Mexiko-Stadt war es weniger stark zu spüren.