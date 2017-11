Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,3 hat am Sonntagabend die Grenzregion zwischen dem Iran und dem Nordirak erschüttert.

Laut Angaben des iranischen Innenministers gab es mehr als 350 Tote. Mindestens 6600 Personen wurden verletzt.

Das Zentrum des Bebens lag in etwa 34 Kilometern Tiefe in der iranischen Provinz Kermanschah.

Die betroffene Gegend ist eine abgelegene Bergregion, die relativ dünn besiedelt ist. Das genaue Ausmass der Katastrophe ist noch nicht abzusehen.

Mehrere kurdische Medien berichteten übereinstimmend, das Beben sei in zahlreichen kurdischen Städten und Provinzen wie Halabdscha, Erbil und Duhok zu spüren gewesen. Die irakischen Grenzstädte Halabdscha und Sulaimaniyya riefen Medienberichten zufolge den Notstand aus.

Zusatzinhalt überspringen Beben auch in Costa Rica Auch in Costa Rica hat ein starkes Erdbeben für Angst und Schrecken gesorgt. Wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte, erreichte das Beben eine Stärke von 6,5. Das Beben ereignete sich 16 Kilometer südöstlich des bei Touristen beliebten Badeortes Jaco in einer Tiefe von 19,8 Kilometern.

Die Hilfsorganisation Roter Halbmond in der Türkei sagte den Betroffenen ihre Hilfe zu, wie der kurdische Fernsehsender Rudaw in der Nacht berichtete. Demnach will der Rettungsdienst unter anderem 3000 Zelte, jeweils 10'000 Betten und Decken sowie mobile Küchen und Heizgeräte in die Region senden.

Die Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) twitterte, man beobachte die Situation in der Erdbebenregion und halte sich für Einsätze bereit.

Die Rettungsarbeiten konnten aber erst am Morgen beginnen, als es wieder hell wurde, wie es hiess. Wie viele Menschen sich noch unter den Trümmern befinden, ist noch unklar.

In den nächsten Tagen könnte zu weiteren Nachbeben kommen. «Diese Beben könnten durchaus noch die Magnitude 6 erreichen. Das kann ausreichen, um beschädigte Häuser einstürzen zu lassen», wie Professor Marco Bohnhoff, Leiter der Sektion Geomechanik und Rheologie am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam (GFZ). Insgesamt haben sich die Spannungen in der Erdkruste in der Region nach dem Beben erhöht. Weitere starke Erdbeben in Nachbarregionen könnten die Folge sein.