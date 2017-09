Bombenexplosion in Londoner U-Bahn 3:32 min, aus Tagesschau vom 15.9.2017

Einen Tag nach dem Anschlag in einer Londoner U-Bahn mit 29 Verletzten fahndet die Polizei mit einem Grosseinsatz nach den Tätern.

Mittlerweile nahm die britische Polizei einen 18-jährigen Verdächtigen in der Stadt Dover fest. Ob es sich dabei um den Attentäter handelt, ist noch unklar.

Es werde «Jagd auf Verdächtige» gemacht, sagte Scotland Yards Anti-Terror-Chef Mark Rowley.

Die Polizeipräsenz werde am Wochenende in ganz Grossbritannien stark erhöht. Auch das Militär solle zum Schutz von Einrichtungen und Bürgern eingesetzt werden.

In Grossbritannien gilt jetzt die höchste Terrorwarnstufe. Das heisst, ein unmittelbar bevorstehender Anschlag gilt als möglich.

Eine selbstgebaute Bombe war am Freitag in einer voll besetzten U-Bahn nahe der oberirdischen Haltestelle Parsons Green explodiert. Die Terrormiliz IS reklamiert über ihr Sprachrohr Amak den Anschlag für sich. Die Haltestelle wurde am frühen Samstagmorgen wieder für den Betrieb freigegeben.

Ähnliche Bombe wie in Manchester

Der BBC zufolge soll es sich bei der Bombe um eine ähnliche Konstruktion handeln, wie beim Attentat in Manchester. Bei dem Anschlag im Mai waren 22 Menschen getötet worden.

Einem Bericht des «Guardian» zufolge wurden bereits Video-Aufzeichnungen aus Überwachungskameras ausgewertet, auf denen zu sehen ist, wie der Bombenleger mit dem Sprengsatz in die U-Bahn einsteigt.

Augenzeugen berichteten von einer Explosion oder einem lauten Knall, bevor sich eine «Flammenwand» im U-Bahn-Waggon ausgebreitet haben soll. «Ich befand mich im vorletzten Wagen», sagte eine Zeugin der Nachrichtenagentur Reuters. «Ich hörte etwas wie ein Zischen, schaute mich um und sah, wie der ganze Wagen in Flammen geriet.»

Laut anderen Augenzeugen wurden zudem mehrere Menschen bei der anschliessenden Massenpanik verletzt. Wie die Rettungskräfte mitteilten, sind die Verletzungen der 29 Betroffenen nicht schwer oder lebensgefährlich.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) drohte am Freitagabend mit weiteren Anschlägen. Scotland Yard warnte dennoch vor voreiligen Schlüssen.