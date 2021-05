Nach dem Absturz einer Gondel in Norditalien bleibt die Frage nach dem Warum.

Ein Video zeigt die letzten Sekunden vor dem Unglück, doch die Ursache bleibt weiterhin ein Rätsel.

Fahnen auf halbmast und Politiker, die für eine Schweigeminute kurz innehalten: Es ist Dienstag, Tag zwei nach dem Unglück am norditalienischen Monte Mottarone mit insgesamt 14 Toten. Noch immer ist nicht klar, wie es am Sonntag zu dem Absturz der Gondel kommen konnte.

Rätselhafter Unterbruch am Vortag

In der italienischen Presse wurde von einer halbstündigen Unterbrechung des Bahnbetriebs am Samstag, einen Tag vor dem Unglück, berichtet. Erst seit Samstag dürfen Seilbahnen in ganz Italien im Zuge von Lockerungen der Corona-Beschränkungen wieder Ausflügler transportieren. Die wegen fahrlässiger Tötung ermittelnde Staatsanwältin sagte laut Agenturberichten, man werde die Unterbrechung untersuchen, wisse aber noch nicht, ob sie etwa mit dem Unfall zu tun habe.

Rätselhaftes Versagen des Notbremssystems

Ermittelt wird zudem, weshalb das Notbremssystem nicht funktioniert hatte. An der Seilbahn Funivia Stresa-Mottarone führt das Südtiroler Unternehmen Leitner gemäss eines Wartungsvertrages Kontrollen durch. Einer Mitteilung der Firma von Montagnacht zufolge war die hydraulische Bremsanlage der Fahrzeuge zuletzt am 3. Mai dieses Jahres gewartet worden. Bei der letzten magnetinduktiven Seilprüfung im November 2020 seien «keine Unregelmässigkeiten» festgestellt worden. Die täglichen und wöchentlichen Kontrollen liegen laut Leitner in der Verantwortung der Betreibergesellschaft Ferrovie del Mottarone.

Seile an Seilbahnen – europaweit einheitlich geregelt Box aufklappen Box zuklappen Die Vorschriften für Seilbahnen entsprechen einer europäischen Norm.

Für die Schweiz und Italien gelten die gleichen Regeln.

In der Schweiz gilt die Seilverordnung , Link öffnet in einem neuen Fenster , welche sich auf das Seilbahngesetz stützt. Darin sind etwa der Aufbau des Seils, sowie der Transport und die Montage klar geregelt.

Video soll Aufklärung schaffen

Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte ausserdem das Video einer Überwachungskamera, das den Unfall zeigt. Darauf sei zu sehen, wie sich die Gondel am Sonntag kurz vor der Bergstation am Monte Mottarone befunden habe, als plötzlich ein Seil riss und die Kabine talwärts abstürzte, sagte die Staatsanwältin im italienischen Fernsehen. Mehrere der 15 Passagiere wurden aus der Gondel geschleudert. Sie blieb am Ende völlig zerstört an einem Baum hängen. Für die Rettungskräfte war der steile Waldhang schwer zugänglich.

13 Menschen – Italiener und eine israelische Familie – starben noch an der Unfallstelle. Zwei schwer verletzte Kinder wurden per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Turin geflogen, wobei eines noch am Abend starb. Nur ein kleiner Junge, der bei dem Unglück seine Eltern verlor, überlebte.