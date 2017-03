Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu wird kommenden Sonntag in Zürich erwartet. Die türkische Botschaft habe dies dem Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitgeteilt. Dabei wolle sich Cavusoglu am Flughafen Zürich-Kloten einerseits die türkischen Generalkonsule der Schweiz und Österreichs sowie mit Mitgliedern der türkischen Exilgemeinde treffen. Das EDA bestätigte einen entsprechenden Bericht des «Blick». Das Aussendepartement stehe indes im Kontakt mit der Bundespolizei und den Zürcher Behörden. Diese sollen die Sicherheit des Besuches gewährleisten. Der türkische Aussenminister wirbt derzeit bei der türkischen Gemeinde in Europa für ein Ja bei der bevorstehenden Referendumsabstimmung in der Türkei. Darin wird das Stimmvolk am 16. April darüber abstimmen, ob die Verfassung in ein Präsidialsystem abgeändert wird. Das EDA sieht aber keinen Grund dafür, den Besuch Cavusoglus zu unterbinden. Vielmehr sei die Schweiz der Meinungsfreiheit verpflichtet, wie das Aussendepartement gegenüber dem «Blick» erklärt.