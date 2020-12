Der Ticker startet um 10:55 Uhr

20:14 Grosses Polizeiaufgebot für Silvester in Frankreich Mit nächtlicher Ausgangssperre und einem hohen Polizeiaufgebot bereitet sich Frankreich auf den Start ins neue Jahr vor. Insgesamt seien 132’000 Einsatzkräfte im Dienst, um unter anderem die Einhaltung der Ausgehsperre zu überprüfen, schreibt Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin auf Twitter. In einigen französischen Départements ist wegen der Corona-Pandemie auch der Verkauf von Alkohol verboten oder eingeschränkt. Ursprünglich hatte die geltende Ausgehsperre zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr wie auch an Heiligabend an Silvester ausgesetzt werden sollen. Die Regierung sah von dieser Lockerung jedoch ab. Private Treffen zuhause sind am Silvesterabend möglich. Dabei soll man sich aber an eine Maximalzahl von sechs Erwachsenen halten. Wie Stanislas Gaudon von der Polizeigewerkschaft Alliance dem französischen Sender Franceinfo sagte, ist die Zahl der Einsatzkräfte so hoch wie nie. Man werde ein bisschen Jagd auf heimliche Feste machen. Wer solche Feste organisiere, riskiere Sanktionen.

19:26 Boris Johnson: «Ein grossartiger Moment» Der britische Premier Boris Johnson hat den finalen Bruch mit der EU als Meilenstein für sein Land hervorgehoben. «Dies ist ein grossartiger Moment für dieses Land. Wir haben die Freiheit in unseren Händen, und es liegt nun an uns, das Beste daraus zu machen», sagte Johnson in seiner Neujahrsansprache ans britische Volk. Grossbritannien könne Dinge nun anders machen - «und wenn nötig besser als unsere Freunde in der EU».

18:33 Auch in Wuhan wurde das neue Jahr begrüsst Weil in China die Corona-Pandemie unter Kontrolle ist und es kaum noch Infektionen gibt, hat das neue Jahr in der Volksrepublik ohne grosse Einschränkungen begonnen. Allerdings ist Silvester für die Chinesen auch kein besonders wichtiger Feiertag. Nach ihrem traditionellen Mondkalender beginnt das neue Jahr erst im Februar. Erst dann beginnt eine grosse Reisewelle, in der sich Hunderte Millionen durchs Land bewegen, um ihre Familien zu besuchen. Erst dann wird auch richtig gross gefeiert. Dennoch wurden am Freitag um Mitternacht in einigen Städten Feuerwerke gezündet. Auch in Wuhan, der Stadt des Corona-Ausbruchs, war eines geplant gewesen. 00:26 Video Neujahr in Wuhan (unkomm.) Aus News-Clip vom 31.12.2020. abspielen

17:59 Merkel wünscht Deutschen ein gutes neues Jahr Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bundesbürger in ihrer voraussichtlich letzten Neujahrsansprache im Amt auf weitere Belastungen in der Corona-Krise eingestimmt. «Diese Tage und Wochen, da gibt es nichts zu beschönigen, sind schwere Zeiten für unser Land. Und so wird es auch noch eine ganze Weile bleiben», sagte Merkel laut dem vorab veröffentlichten Redetext. Es werde noch eine ganze Zeit an den Bürgern liegen, wie Deutschland durch die Pandemie komme: «Der Winter ist und bleibt hart.» Mit Blick auf die am Sonntag angelaufene Impfkampagne sagte Merkel, seit wenigen Tagen habe die Hoffnung Gesichter, jene der ersten Geimpften, der ganz Alten und ihrer Pfleger und Pflegerinnen, des medizinischen Personals auf den Intensivstationen. Auch sie werde sich impfen lassen, wenn sie an der Reihe sei, betonte die 66-Jährige, die bei der Bundestagswahl im September nicht mehr antritt. Sie verwies in ihrer Rede darauf und sagte: «Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Nie in den letzten 15 Jahren haben wir alle das alte Jahr als so schwer empfunden – und nie haben wir trotz aller Sorgen und mancher Skepsis mit so viel Hoffnung dem neuen Jahr entgegengesehen.» 00:23 Video Merkel: «Es sind schwere Zeiten für unser Land» Aus News-Clip vom 31.12.2020. abspielen

16:26 Nasses Neujahr im Westen und Norden der Schweiz Der Jahreswechsel wird nicht überall in der Schweiz trocken verlaufen. Wie SRF Meteo meldet, könnten einige private Feuerwerke - so sie denn erlaubt sind - insbesondere im Norden und Westen der Schweiz Schnee oder Regen zum Opfer fallen.

Ich freue mich, dass sich das Virus heute um Mitternacht verabschieden wird. Ich freue mich, dass wir somit nächstes Jahr keine Diskussionen mehr um Sinn und/oder Unsinn von Massnahmen und Impfungen führen müssen. Ich freue mich, dass wir uns nächstes Jahr wieder maskenfrei anlächeln dürfen. Ich freue mich, dass wir uns nächstes Jahr wieder umarmen dürfen. Ich bin froh, dass man noch unrealistische Träume haben darf. Allen hier von Herzen «es guets Nöis» und ein paar Träume.

14:59 Neujahrs-Glocke in Seoul bleibt still In Seoul findet seit 67 Jahren, also seit dem Ende des Koreakriegs, an Neujahr eine Glockenläut-Zeremonie statt. Normalerweise wohnen der Zeremonie bis zu 100'000 Menschen bei. Dieses Jahr wurde sie abgesagt. Die Behörden an der Ostküste haben zudem Strände und andere Orte geschlossen, wo normalerweise am Neujahrsmorgen tausende Menschen den Sonnenaufgang erwarten. Die Stadt Pohang im Südosten plant stattdessen, den Sonnenaufgang auf YouTube zu übertragen. In Südkorea dürfen sich zurzeit maximal fünf Personen versammeln und Skigebiete sowie andere Touristen-Magnete sind geschlossen. Das soll dazu beitragen, dass die Ausbreitung des Corona-Virus unter Kontrolle gebracht werden kann. Legende: Die riesige Glocke im Bosingak-Pavillon wird während der Zeremonie von Ehrengästen 33 Mal geläutet. imago images

14:13 Silvester via Kabel in Australien Sydney startete mit Silvester-Feuerwerk ins neue Jahr. Ohne applaudierende Zuschauermenge am Hafen, dafür per Live-Übertragung am Fernsehen. Mit einer Dauer von sieben Minuten fiel das Feuerwerk deutlich kürzer aus als sonst. Ein Corona-Ausbruch in der nördlichen Strandregion von Sydney ist innerhalb von zwei Wochen auf mehr als 150 infizierte Menschen angewachsen. Die 250'000 Menschen, die in den nördlichen Stränden leben, befinden sich in einer strengen Abriegelung, die am Montag neu bewertet werden soll. 01:08 Video Neujahrsfeuerwerk in Sydney Aus News-Clip vom 31.12.2020. abspielen

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga schaut an Neujahr auf inspirierende Begegnungen mit Menschen zurück. Es sei ein spezielles Jahr gewesen, mit Existenzängsten, Krankheit und Verlust, sagt Sommaruga. Sie nehme aus dem Jahr aber auch mit, dass viele Menschen zusammengestanden und füreinander da gewesen seien.

Bundesrat Alain Berset schaut in seiner Neujahrsbotschaft auf ein Jahr zurück, dass uns und unsere Solidarität geschüttelt und geprüft habe. Er unterstreicht den Wert des Zusammenhalts und wünscht ein glückliches 2021.

12:50 Kaum Partys, kaum Feuerwerk: Das Virus diktiert das Silvesterprogramm Während Neuseeland, China und Taiwan wegen ihrer günstigen Coronalage mit grosser Kelle anrühren, ist in Deutschland und Frankreich ein Lockdown angesagt. Auch hierzulande wird zumeist auf ein grosses Feuerwerk verzichtet. Im privaten Rahmen ist es vielerorts aber erlaubt. In Bern dürften erstmals seit langen die Glockenschläge des Münsters wirklich zu hören sein. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Pandemie-Silvester Glocken statt Böller – Corona diktiert auch den Jahreswechsel 31.12.2020 Mit Audio

12:00 Silvester wie immer in Neuseeland «Der gleiche Ablauf wie im vergangenen Jahr, Miss Sophie?» – «Der gleiche Ablauf wie in jedem Jahr, James.» Dieser Dialog aus dem Sketch «Dinner for One» trifft dieses Jahr an vielen Orten überhaupt nicht zu: Ausgangssperren, Kontakt-Beschränkungen, Absagen von Feierlichkeiten. Doch in Neuseeland, wo zurzeit weniger als 20 Covid-19-Fälle pro Tag registriert werden, ist Normalität noch möglich. Daher konnten die Veranstaltungen ohne Begrenzungen der Besucherzahl oder anderen coronabedingten Einschränkungen stattfinden. Mit einer Reihe von grossen Musikfestivals und Feuerwerksshows hat Neuseeland das neue Jahr begrüsst. 01:11 Video Feuerwerkshow in Neuseeland Aus News-Clip vom 31.12.2020. abspielen

11:41 Silvester-Feuerwerk in Sydney: saftige Strafen für Schaulustige Wenige Stunden vor dem weltbekannten Silvester-Feuerwerk im Hafen der australischen Metropole Sydney wollen die Behörden Schaulustige abschrecken. Jeder, der die aufgestellten Absperrungen zum Hafengebiet zu überwinden versucht, riskiere eine Geldstrafe von 1000 australischen Dollar (etwa 680 CHF), hiess es heute. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Regierung des Bundesstaats New South Wales beschlossen, dass das Feuerwerk an der Harbour Bridge zwar stattfinde, aber dass sich in diesem Jahr keine Zuschauer im Hafengebiet einfinden dürfen. Die Premierministerin von New South Wales, Gladys Berejiklian, forderte die Einwohner von Sydney auf, zu Hause zu bleiben und sich mit dem Rest der Welt das Feuerwerk im Fernsehen anzusehen. Legende: Die Neujahrsfeierlichkeiten fallen dieses Jahr anders aus. Dieser öffentliche Park am Hafen ist jetzt abgesperrt. Keystone

11:22 Japan feiert Neujahr zeitversetzt Normalerweise machen sich in Japan in der Neujahrsnacht, spätestens aber an einem der folgenden Festtage, Millionen von Menschen auf zum Hatsumode – zum ersten Schrein- oder Tempelbesuch im neuen Jahr – um Glück und Segen zu erbitten. Doch dieses Jahr haben viele heilige Stätten im Grossraum Tokio und an anderen Orten die Pilger aufgerufen, man solle entweder an einem anderen Tag oder zu anderen Uhrzeiten kommen. Einige Pilgergänge wurden ganz abgesagt, oder es gelten Restriktionen, um die üblichen langen Schlangen von dicht gedrängt stehenden Menschen zu verhindern. Legende: Menschenmassen, wie hier 2015 beim Sensoji Tempel in Asakusa in Tokio, sollen dieses Jahr vermieden werden. Keystone

11:07 Neujahrsgrüsse aus dem All Die beiden russischen Kosmonauten auf der Internationalen Raumstation ISS haben ihren Mitmenschen auf der Erde per Videobotschaft einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht. Das Jahr 2020 sei eine Bewährungsprobe für den Planeten gewesen, sagte Sergej Ryschkow in dem Video, das die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichte. Es sei aber auch bewiesen worden, «dass jede Pandemie machtlos ist, wenn die Menschheit sich vereinigt im Kampf für das, was das Wichtigste für uns ist: das Leben». Sein Kollege Sergej Kud-Swertschkow erinnerte daran, dass es bereits das 20. Mal sei, dass Raumfahrer auf der ISS einen Jahreswechsel erleben. Zurzeit halten sich sieben Raumfahrer auf dem Aussenposten der Menschheit auf. Weil die ISS die Erde dieses Jahr am Silvestertag 16 Mal umrundet, kann die Besatzung gleich 16 Mal ins neue Jahr starten. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей @KudSverchkov с борта Международной космической станции поздравляют с наступающим Новым 2021 годом! ‍ pic.twitter.com/ozlJ3J2lOB — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 30, 2020

10:53 Samoa und Kiribati sagen als erste Hallo 2021! 26 Stunden dauert es wieder zwischen 11.00 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13.00 Uhr MEZ am 1. Januar, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Es beginnt im Inselstaat Samoa, geht über Australien, Asien bis Europa, Südamerika, die US-Ostküste, Kalifornien, Hawaii zu den unbewohnten Eilanden Bakerinsel und Howlandinsel wieder im Pazifik.