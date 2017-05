Häuser zerstört, Hunderttausende evakuiert, Dutzende vermisst – und der Monsun-Regen dauert die nächsten Tage weiter an.

Überschwemmungen in Sri Lanka 1:02 min, aus Tagesschau vom 28.5.2017

Das Wichtigste in Kürze:

Sintflutartige Regenfälle lösten am Freitag im Westen und Süden Sri Lankas zahlreiche Erdrutsche und die schwersten Überschwemmungen seit 14 Jahren aus.

Fast 500'000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, fast 2000 Wohngebäude wurden beschädigt oder vollständig zerstört.

Die Zahl der Toten stieg am Sonntag auf mindestens 151.

Entspannung ist nicht in Sicht: Weitere schwere Regenfälle sind angekündigt.

Die Zahl der Toten nach den tagelangen Regenfällen droht weiter anzusteigen. Noch immer sind Menschen von Fluten eingeschlossen, über Hundert Personen werden zudem vermisst. Einwohner und Rettungskräfte suchen auf Hochtouren nach Überlebenden. Doch die Chancen stehen schlecht, angesichts der kompakten Schlammmassen.

Von den Überschwemmungen und Erdrutschen betroffen sind das Zentrum, der Süden und der Westen Sri Lankas. Besonders stark betroffen sind die Regionen um die Städte Ratnapura, Kalutara und Matara im Süden der Insel.

Rettungskräfte hätten grosse Probleme, die Gegenden zu erreichen, erklärte der Sprecher der Luftwaffe. «Einige Gebiete sind nicht über den Landweg zu erreichen», erklärte er. Boote und Einsatzkräfte würden daher in die betroffenen Regionen geflogen.

Sri Lanka benötigt Hilfe

Auch die Hauptstadt Colombo ist von den Unwettern betroffen. Die Regierung hat um internationale Hilfe gebeten. Derweil schickte Indien am Sonntag ein zweites Schiff mit Hilfsgütern in die Region. Rund 125 indische Marinemitglieder sind bereits in Sri Lanka im Einsatz und leisten etwa medizinische Hilfe.

Die Vereinten Nationen sagten die Lieferung von Wasser-Containern und Wasserreinigungstabletten zu. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will Ärzteteams bei ihrem Einsatz in den Überschwemmungsgebieten unterstützen.

Unterdessen warnte die Hilfsorganisation Save the Children vor einem Ausbruch des Dengue-Fiebers, das von Mücken übertragen wird.

Alljährliches Problem mit dem Monsun

In Sri Lanka beginnt im Mai üblicherweise der Südwest-Monsun. Die Monsunperiode ist für Landwirtschaft und Stromerzeugung in dem Land lebenswichtig. Sie sorgt aber zugleich immer wieder für Tod und Zerstörung.

Im vergangenen Jahr starben bei ähnlichen Unwettern mindestens 127 Menschen. Erdrutsche verschütteten damals ganze Dörfer. Mindestens 300'000 Menschen mussten vorübergehend aus ihren Behausungen fliehen.