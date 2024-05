Per E-Mail teilen

In der spanischen Region Katalonien haben bei vorgezogenen Parlamentswahl die separatistischen Parteien ihre Mehrheit bei den Parlamentssitzen verteidigen können.

Alle separatistischen Parteien (Junts und ERC) zusammen kommen gemäss einer ersten Prognose des TV-Sender RTVE nahe an die absolute Mehrheit im Parlament.

Einer der Favoriten für das Amt des Regierungschefs der Regionalregierung ist Carles Puigdemont. Er hatte dieses Amt schon einmal besetzt.

Gemäss der vom staatlichen Fernsehsenders RTVE verbreiteten Zwischenresultate nach über 90 Prozent der ausgezählten Stimmen landet auf Platz eins die Sozialistische Partei (PSC) von Spitzenkandidat Salvador Illa. Sie hat aber mit 42 Sitzen (+9) die absolute Mehrheit von 68 Sitzen verpasst.

Die Unabhängigkeitspartei Junts Per Catalunya des im Exil lebenden Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont kommt laut RTVE auf 35 Sitze (+3). Sie liegt damit vor der ebenfalls separatistischen Republikanischen Linken (ERC) des bisherigen Regionalpräsidenten Pere Aragonès mit 20 Sitzen (–13).

Spaniens grösste Oppositionspartei, die konservative PP, die traditionell in Katalonien einen schweren Stand hat, verbesserte sich um elf Sitze auf 14. Die rechtspopulistische Vox hielt ihr Ergebnis mit elf Sitzen. Das linksalternative Bündnis Comuns-Sumar, das in Madrid mit den Sozialisten zusammen regiert, kam auf sechs Sitze (–2), die linke separatistische CUP sackte auf vier Sitze ab (–5) und die neue, äusserst rechte separatistische Alianca Catalana schickt zwei Abgeordnete ins Parlament in Barcelona.

Die Wahl gilt deshalb auch als Abstimmung über diese umstrittene Amnestie, die nach Worten des sozialistischen spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez den Konflikt in Katalonien entspannen und den Separatisten den Wind aus den Segeln nehmen soll.

Legende: Ein Unterstützer Pudigdemonts trägt die Schirmmütze mit einer «Estelada», der Flagge der katalanischen Separatisten (Junts Per Catalunya). REUTERS / Nacho Doce

Die Separatisten drängen hingegen auf ein neues Referendum über die Unabhängigkeit. Sollten sie erneut eine parlamentarische Mehrheit erringen, wäre das ein Rückschlag für Sánchez, der die Abspaltung Kataloniens verhindern will.