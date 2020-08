Der weissrussische Staatschef Alexander Lukaschenko hat angesichts der seit Tagen andauernden Massenproteste in seinem Land vor einem Umsturz gewarnt.

Es gebe bereits «Elemente äusserer Einmischung», sagte Lukaschenko. Er hatte bereits am Freitag das Ausland für die Proteste verantwortlich gemacht. Er zählte dabei die Niederlande, Polen, Russland und die Ukraine auf. Namentlich nannte er aber nur den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny.

Lukaschenko hat zudem mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin gesprochen.

Lukaschenko sagte im staatlichen Fernsehen, er habe einer Zusammenarbeit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugestimmt. Die weissrussische Nachrichtenagentur Belta hatte Lukaschenko kurz zuvor mit den Worten zitiert, Putin habe Weissrussland im Bedarfsfall Hilfe zugesagt.

Zudem kündigte Lukaschenko an, Luftstreitkräfte an die westliche Landesgrenze zu verlegen. Zuvor hatte er Nato-Militärübungen in Polen und Litauen kritisiert, an die Weissrussland im Westen grenzt.

Anhaltende Proteste

Am Samstag versammelten sich in Minsk erneut Tausende Menschen, um gegen Gewalt und Willkür unter Lukaschenko zu demonstrieren. In den vergangenen Tagen legten auch immer mehr Beschäftigte in Staatsbetrieben ihre Arbeit nieder.

Mit einer Schweigeminute haben Tausende Menschen in Minsk an einen Demonstranten erinnert, der bei den Protesten ums Leben gekommen war. Viele legten am Samstag in der Hauptstadt Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Nach Darstellung der Behörden soll in der Hand eines 34-Jährigen ein Sprengsatz explodiert sein, den er auf Sicherheitskräfte habe werfen wollen. Viele Menschen glauben diese Version nicht. Im Zusammenhang mit den Protesten gegen Staatschef Lukaschenko sind bislang zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei in der Stadt Gomel hatte am Mittwoch den Tod eines 25-jährigen Mannes bestätigt, der am Sonntag festgenommen worden war.

Lukaschenko warnte am Samstag erneut vor den wirtschaftlichen Folgen von Streiks. Er wolle am kommenden Montag den staatlichen Lastwagenhersteller besuchen und dort mit Arbeitern sprechen, kündigte der 65-Jährige an.