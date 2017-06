Parteitag in Dortmund

Die SPD ist in Dortmund zu ihrem Programmparteitag zusammengekommen.

Neben Kanzlerkandidat Martin Schulz soll auch Altkanzler Gerhard Schröder die Genossen in Wahlkampfstimmung bringen.

Trotz schlechter Umfragewerte demonstrieren die Sozialdemokraten Zuversicht.

«Wir geben heute den Startschuss für die Aufholjagd. Wir wollen stärkste Kraft werden und wir wollen, dass Martin Schulz der nächste sozialdemokratische Kanzler wird», sagte SPD-Parteivize Manuela Schwesig.

Die SPD wolle die Menschen überzeugen, dass sie die richtigen Antworten für ein gerechtes und modernes Deutschland sowie ein friedliches Europa habe.

Die rund 600 SPD-Delegierten wollen am Nachmittag das Wahlprogramm der Sozialdemokraten für die Bundestagswahl am 24. September beschliessen.

Schulz gab sich mit Blick auf die bevorstehende Wahlkampagne kämpferisch. «Heute legen wir den Grundstein für den Wahlkampf und unsere Regierungsarbeit», schrieb er auf Twitter.

Heute legen wir den Grundstein für den Wahlkampf und unsere Regierungsarbeit: Wir beschließen ein Wahlprogramm, das seinen Namen verdient. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 25. Juni 2017

Schulz hatte bereits am Vorabend dazu aufgerufen, sich von den derzeit schlechten Umfragewerten nicht irritieren zu lassen: «Mit der Geschlossenheit gewinnen wir die Wahl», am 24. September werde die SPD das Kanzleramt erobern. In Umfragen liegen die Sozialdemokraten derzeit bis zu 16 Prozentpunkte hinter der CDU.

Die SPD fordert unter anderem Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen sowie höhere Steuern für Spitzenverdiener. Auch gebührenfreie Kitas, die Ehe für Schwule und Lesben sowie ein neues Arbeitslosengeld Q werden im Programm stehen.

Um die umstrittene Wiedereinführung der Vermögenssteuer soll sich eine Kommission kümmern, wie der Vorstand am Samstag einstimmig beschlossen hatte. Damit ist ein möglicher Konflikt weitgehend vom Tisch.

Schröder versprüht Optimismus

Altkanzler Gerhard Schröder rief seine Partei zum Kämpfen auf. «Es ist noch viel Zeit, um die Stimmung zu drehen», sprach er den Genossen Mut zu. Nötig seien Disziplin, Geschlossenheit, aber auch Selbstbewusstsein.

«Nicht Journalisten, nicht Umfragemenschen entscheiden die Wahl», sagte Schröder. Ausschlaggebend seien die Wähler, und viele träfen ihre Entscheidung erst am Wahltag. «Dies ist unsere Chance.» Die SPD müsse bis zum Wahltag um jede Stimme kämpfen.

Wegen des grossen Andrangs begann der Parteitag mit knapp einer Stunde Verspätung. Laut Schwesig kamen 2000 Menschen mehr als die 5000 erwarteten Gäste in die Dortmunder Westfalenhalle.

Vor der Halle demonstrierten Globalisierungskritiker gegen die Freihandelsabkommen TTIP und Ceta – Seite an Seite mit Beschäftigten der Versicherungsbranche, die gegen die SPD-Pläne für eine «Bürgerversicherung» protestierten und «Arbeitsplätzevernichter» riefen.