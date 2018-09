Auf den Philippinen hat der Wirbelsturm «Mangkhut» bisher 65 bestätigte Todesopfer gefordert.

Weitere 43 Menschen würden vermisst und über 155'000 befänden sich in Notunterkünften.

Nachdem der Sturm auf chinesisches Festland getroffen ist, starben dort bisher vier Personen. Über drei Millionen Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Medienberichten zufolge gab es allein in Hongkong über 300 Verletzte.

Ein Erdrutsch habe eine von Bergwerksarbeitern bewohnte Baracke unter sich begraben, sagte der Bürgermeister der nordphilippinischen Stadt Itogon einem philippinischen Radiosender. In dem Haus hätten sich mindestens 40 Menschen aufgehalten. 32 weitere Bewohner seiner Stadt seien wahrscheinlich ebenfalls ums Leben gekommen.

Mehrere Menschen würden noch vermisst, sagte ein Regierungsvertreter am Sonntag. Viele der Opfer stammen aus der Region Cordillera, darunter eine sechsköpfige Familie, deren Haus in Baguio bei einem Erdrutsch verschüttet wurde.

Mangkhut Bild 1 / 5 Legende: Es gibt sicher angenehmere Jobs, aber Ordnung muss sein. Weil Strassen überflutet sind, muss dieser Mann – im Wasser stehend – den Verkehr umleiten. Keystone Bild 2 / 5 Legende: In der philippinischen Küstenregion Baseco warten Kinder vor einer provisorischen Essenausgabe in einem Rettungszentrum. Keystone Bild 3 / 5 Legende: In der philippinischen Provinz Cagayan kam ein LKW von der überfluteten Strasse ab und stürzte um. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Nicht die beste Idee, mit einem Regenschirm durch einen Taifun zu spazieren – auch nicht in Shenzen (China). Keystone Bild 5 / 5 Legende: In Hongkong sind ganze Strassenzüge von der Aussenwelt abgeschnitten. Polizisten und Rettungskräfte bringen die Menschen deshalb in Sicherheit. Keystone

Im Norden des Inselstaats waren Dutzende Strassen und Brücken wegen Erdrutschen, Überschwemmungen sowie umgestürzten Bäumen und Masten unpassierbar. Strassen waren übersät von Dachteilen, Glasscherben und abgerissenen Kabeln, wie Bilder in sozialen Medien zeigten.

China bringt Bevölkerung in Sicherheit

«Mangkhut» war begleitet von starken Regenfällen am Samstagmorgen im Norden der Philippinen auf Land getroffen. In der Zwischenzeit ist er weiter an die chinesische Südküste gezogen, wo der Nationale Wetterdienst die höchste Alarmstufe ausgerufen hat. Über drei Millionen Menschen wurden in Sicherheit gebracht und Schiffe zurück in die Häfen beordert.

Grosse Teile der chinesischen Südküste sowie die Millionenmetropole Hongkong kamen am Sonntag darüber hinaus fast vollständig zum Stillstand. Hunderte Flüge wurden gestrichen, der Nahverkehr eingeschränkt und über 2,4 Millionen Menschen wurden in Sicherheit gebracht, wie chinesische Staatsmedien berichteten.

Die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» zeigte auf ihrer Website Bilder einer geräumten Hotellobby in der Stadt, die von Wasser überflutet wurde. Allein in Hongkong wurden mehr als 300 Menschen mit Verletzungen behandelt. Auch fiel für etwa 7000 Haushalte in der Stadt zeitweise der Strom aus.

Die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» zeigte ausserdem auf ihrer Website eine Gebäudefassade, die in Teilen wegbricht, sowie ein Baugerüst, das sich von einer Fassade löst und viele Meter herunterfällt.

Das Wetteramt warnte zudem vor Sturmfluten und Überschwemmungen, die noch schwerere Verwüstungen anrichten könnten als Taifun «Hato» im vergangenen Jahr, für den Hongkong zuletzt die höchste Warnstufe ausgegeben hatte.

Casinostadt Macau kämpft gegen Wassermassen

Neben der Südküste Chinas und Hongkong hat Taifun «Mangkhut» auch die bekannte Casino- und Vergnügungsstadt Macau hart getroffen. Auf von der «South China Morning Post» veröffentlichen Bildern waren ganze Strassenzüge zu erkennen, die am Sonntag unter Wasser standen. Behörden ordneten am Samstagabend die Schliessung aller 42 Spielcasinos der Stadt an. Nach Angaben der Stadtregierung wurden bei dem Sturm zunächst fünf Menschen verletzt.

Am Samstagmorgen war der Taifun begleitet von starken Regenfällen mit voller Wucht im Norden der Philippinen auf Land getroffen, knapp 400 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila. Dabei schwächte er sich mit Windgeschwindigkeiten von 170 Kilometern pro Stunde etwas ab. Böen erreichten 285 Kilometer pro Stunde. Der Sturm entwurzelte Bäume, zerstörte Häuser und löste zahlreiche Erdrutsche aus.

Bis 10 Millionen Menschen betroffen

Mehr als vier Millionen Menschen waren nach Angaben der Behörden vom Samstag ohne Strom. Insgesamt sollen mindestens 5,2 Millionen Menschen von dem Sturm betroffen sein. Das Rote Kreuz der Philippinen geht aufgrund der Zerstörungskraft sogar von bis zu zehn Millionen aus.