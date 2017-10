In Tschechien und Polen sterben drei Menschen. In Deutschland gibt es erheblichen Sachschaden und Zugausfälle.

Tote, Verletzte und erhebliche Schäden hat das Sturmtief «Herwart» am Wochenende in Europa hinterlassen.

In Polen und Tschechien waren mindestens drei Todesopfer zu beklagen. In Deutschland wurden zunächst sechs Verletzte bekannt.

In allen drei Ländern warf der Wind viele Bäume um, die Strassen blockierten und den Verkehr behinderten. Infolgedessen starb ein Mann in der polnischen Woiwodschaft Westpommern bei einem Autounfall, wie örtliche Behörden angaben.

In Tschechien wurde eine Frau bei einem Waldspaziergang bei Trebic von einem Baum erschlagen. Ein Mann starb, als er in der böhmischen Kleinstadt Jicin von einem Baum getroffen wurde, wie die Agentur CTK berichtete. Hunderttausende Haushalte waren in ganz Tschechien ohne Strom, weil Freileitungen beschädigt wurden.

Zusatzinhalt überspringen Infos der Deutschen Bahn Informationen zu den gesperrten Strecken finden Sie hier.

Fernverkehr in Norddeutschland gestoppt

In Deutschland stoppte die Bahn am Sonntag in sieben Bundesländern ihren Fernverkehr. «Vor dem Nachmittag werden im Fernverkehr voraussichtlich keine Züge fahren», sagte ein Bahnsprecher. In Hamburg fuhr die S-Bahn noch eingeschränkt.

Am Hamburger Hafen trat die Elbe übers Ufer. Der Pegelhöchststand in Hamburg von 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser sollte um etwa 10.00 Uhr erreicht werden. Die Hamburger Feuerwehr rückte bis zum Morgen 170 Mal aus.

An der Nordsee und im höheren Bergland müsse gar mit Orkanböen gerechnet werden, warnten die Meteorologen. So werden an der Nordsee Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern in der Stunde erwartet. Auch für viele Teile der Ostseeküste gab es eine Sturmwarnung. Im Westen und Südwesten hingegen ist die Sturmgefahr nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes geringer. Ungemütlich kann es trotzdem werden: Landesweit wird mit schauerartigem und teilweise gewittrigem Regen gerechnet.

Zusatzinhalt überspringen Wie wird das Wetter? SRF Meteo hält die aktuellsten Wetterinformationen bereit.

Der Sturm erreicht die Schweiz

Der Sturm habe auch zur Absage des Ski-Weltcup Riesenslaloms im österreichischen Sölden geführt, erklärt Felix Blumer von SRF Meteo. Er ist inzwischen auch in der Schweiz messbar. Auf dem Crap Masegn im Kanton Graubünden wurden 146 Kilometer pro Stunde registriert, erklärt Blumer.

«In der Schweiz sind vor allem der Osten und Süden sowie die Alpen vom Sturm betroffen. Auf dem Eggishorn im Wallis wurden am Sonntagmorgen 124 Kilometer pro Stunde gemessen, auf dem Weissfluhjoch waren es 106 Kilometer pro Stunde», sagt der Wetterexperte.