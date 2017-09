Nordkorea ist von einem Beben der Stärke 3,4 erschüttert worden.

Unklar ist die Ursache der Erschütterungen. Die chinesische Erdbebenwarte erklärte, Grund könne eine Explosion gewesen sein. Das Beben sei direkt an der Erdoberfläche gemessen

worden.

worden. Meteorologen in Südkorea und Japan gehen hingegen davon aus, dass die Erschütterungen eher eine natürliche Ursache hatten.

Den südkoreanischen Angaben zufolge lag das Zentrum des Bebens in der nördlichen Provinz Hamgyong.

In der Vergangenheit hatten Beben in Nordkorea auf nukleare Tests hingedeutet. Erst am Freitag hatte das Land mit dem Test einer Wasserstoffbombe gedroht. Damit reagierte es auf erneute Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump in einer Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen.

Nordkorea hat in der Vergangenheit ungeachtet internationaler Sanktionen

wiederholt Atomtests ausgeführt und Raketen getestet.