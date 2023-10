Der Westen Afghanistans ist zum wiederholten Mal binnen weniger Tage von einem schweren Erdbeben erschüttert worden.

Laut der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 6.3.

Es ereignete sich rund 30 Kilometer nordwestlich der Stadt Herat in einer Tiefe von sechs Kilometern.

Nur wenige Minuten später folgte dort ein zweites Beben der Stärke 5.5. Nach Angaben eines Sprechers des Provinzgouverneurs kam ein Mensch ums Leben. Mindestens 35 Verletzte seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

In der Region kommt es immer wieder zu Erdbeben

ARD-Korrespondentin Charlotte Horn, die sich in derzeit in der Region aufhält, erklärt gegenüber Radio SRF, dass die Erde gemäss Berichten aus der Stadt Herat stärker gebebt habe als vor einer Woche.

Herat liegt in der gleichnamigen Grenzprovinz nahe dem Iran und ist nach Kabul die zweitgrösste Stadt Afghanistans. In der Region waren am vergangenen Wochenende bei mehreren Erdbeben laut Medienberichten, die sich auf offizielle Statistiken beriefen, fast 2500 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 2000 Menschen wurden demnach verletzt. Das UNO-Nothilfebüro OCHA hatte die Zahl der Todesopfer mit mehr als 1000 angegeben.

Legende: Eine Frau steht vor ihrem zerstörten Haus in der Region Herat (12.10.23). EPA/SAMIULLAH POPAL

Immer wieder gibt es schwere Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen. Bei einem besonders verheerenden Beben in Afghanistan kamen 2022 mehr als 1000 Menschen ums Leben. In dem verarmten Land, das von mehreren Jahrzehnten blutiger Kämpfe geprägt ist, sind viele Häuser schlecht gebaut. Erdbeben richten daher oft grosse Schäden an.