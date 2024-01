Ein starkes Erdbeben hat die japanische Hauptinsel Honshu erschüttert.

Die nationale meteorologische Behörde hat eine Tsunami-Warnung für die Präfektur Ishikawa sowie für den Resten der nordwestlichen Küste Honshus herausgegeben.

Erste Wellen von Tsunamis sind dem Amt zufolge inzwischen auf Land getroffen.

Über 36'000 Haushalte sind laut einem Energieversorger ohne Strom. Berichte über Verletzte liegen bisher keine vor.

Erdbeben in Japan

1 / 6 Legende: Nach den massiven Erschütterungen in der Präfektur Ishikawa ist in der Stadt Wajima der Betonboden aufgerissen. Keystone / AP KYODO NEWS 2 / 6 Legende: Nach der Tsunami-Warnung laufen Menschen zu einem höher gelegenen Ort, um Schutz zu suchen. Keystone / AP Kyodo News 3 / 6 Legende: Ein stark beschädigtes Haus in der Präfektur Ishikawa,. Noch ist unklar, welches Ausmass die Schäden haben. Keystone / AP Kyodo News 4 / 6 Legende: Während des Erdbebens fallen Waren aus den Regalen eines Geschäfts. Reuters / Social-Media-Video 5 / 6 Legende: Das Erdbeben hat die Menschen in Japan überrascht. Kundinnen und Kunden ducken sich in einem Supermarkt. Keystone 6 / 6 Legende: In der Präfektur Ishikawa ist ein sogenanntes Torii-Tor vor einem Schrein eingestürzt. Torii bestehen aus zwei Pfosten und einem doppeltem Querbalken. Keystone / AP Kyodo News

Eine Sprecherin des japanischen Fernsehsenders NHK forderte die Bewohner der Präfekturen Ishikawa, Niigata und Toyoma mit eindringlicher Stimme auf, sich auf Anhöhen in Sicherheit zu bringen. In der Region Noto wurden bis zu fünf Meter hohe Wellen befürchtet.

«Gefährliche Tsunamiwellen sind in einem Radius von 300 km um das Epizentrum entlang der Küste Japans möglich», warnte derweil das Pazifische Tsunami-Warnzentrum (PTWC). Die Behörden warnten auch vor weiteren Erdstössen, Bränden und Erdrutschen in den vom Beben betroffenen Gebieten.

Flüge und Zugverbindungen gestrichen

Mehr als einen Meter hohe Wellen wurden bisher an der Küste der der Präfektur Ishikawa gemessen. Gegen Abend (Ortszeit) wurden erste Schäden bekannt. So stürzten mehrere Häuser in den von Erdstössen betroffenen Regionen ein. Der Stromversorger Hokuriku Electric Power teilte mit, dass mehr als 36'000 Haushalte ohne Strom seien. Japans Atomaufsicht erklärte, es gebe keine Unregelmässigkeiten bei den Kernkraftwerken in der Region.

In Teilen der vom Beben getroffenen Gebiete sind nach Angaben der Netzbetreiber die Telefon- und Internetverbindungen ausgefallen. Die japanische Fluglinie ANA leitete vier Flüge nach Toyama und Ishikawa um, der Konkurrent Japan Airlines strich die meisten Flüge nach Niigata und Ishikawa für den Rest des Tages. Auch die Hochgeschwindigkeitszugverbindung nach Ishikawa fiel aus.

Auch Südkorea und Russland warnen Box aufklappen Box zuklappen Auch Südkorea warnt Küstenbewohner vor möglichen Tsunamis. In der Provinz Gangwon seien bereits 45 cm hohe Wellen registriert worden, und die Wellen könnten höher werden und bis zu 24 Stunden anhalten. Anwohner wurden aufgefordert, höhergelegene Gebiete aufzusuchen. Russische Behörden schätzen eine erwartete Tsunamiwelle an südöstlichen Küsten des Landes nach Angaben der staatlichen Agentur Tass nicht für lebensbedrohlich. Schiffe, die in der Region unterwegs seien, sollten allerdings «dringend ans Ufer zurückkehren», erklärten Behörden der Hafenstadt Wladiwostok Medienberichten zufolge.

Epizentrum auf Noto-Halbinsel

Die Erschütterung ereignete sich um 16 Uhr Ortszeit (8 Uhr MESZ). Vorläufige Messungen gaben eine Stärke zwischen 7.4 und 7.6 an. Gemäss dem US-Erdbebedienst lag das Epizentrum 42 Kilometer nördlich der Stadt Anamizu auf der Noto-Halbinsel in der Präfektur Ishikawa.

Auch im Raum der Millionen-Hauptstadt Tokio gerieten Gebäude ins Schwanken. Kurz vor und nach dem Hauptbeben wurde Zentraljapan von rund 20 weiteren Beben erschüttert.

Schlimme Erinnerungen werden wach

Auf dem pazifischen Feuergürtel liegend, ist Japan eines der am stärksten von Beben gefährdeten Länder der Welt. Ein Beben mit einer Stärke von mehr als sieben auf der japanischen Erdbebenskala sei im Land aber seit 2018 nicht mehr registriert worden.

Entsprechend werden Erinnerung an das Erdbeben der Stärke 9.0 mit Tsunamis vom 11. März 2011 an der Nordostküste des Landes geweckt. Die Erdstösse töteten damals fast 20'000 Menschen und verursachten im Kernkraftwerk Fukushima Kernschmelzen in drei Reaktoren. Die schlimmste Atomkatastrophe seit Tschernobyl 1986 nahm ihren Lauf.