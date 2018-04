Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sendet vor seinem Staatsbesuch in der Schweiz sehr freundschaftliche Signale aus. Er stamme zwar aus Detmold in Ostwestfalen, weitab von der Schweiz. Doch die Nähe des Geburtsortes zur Schweiz sei keine Voraussetzung dafür, «dass man ein Fan der Schweiz wird – und ich glaube das bin ich.»

Als Bergsteiger und Wanderer habe er die Schweiz buchstäblich erwandert: «Ich habe sie überwiegend zu Fuss vermessen – vom tiefsten Punkt am Lago Maggiore bis hin zum Engadin, zuletzt am Piz Palü.»

Der deutsche Bundespräsident hat vor seinem Staatsbesuch auch eine politische Botschaft: «Deutschland ist Freundesland. Wir werden nicht nur gute Nachbarn sein. Wir haben gemeinsame Interessen, an denen wir gemeinsam weiterarbeiten werden.»

Die Schweiz ihrerseits hat vor allem Interesse daran, dass Deutschland Bern bei den laufenden Verhandlungen über ein umfassendes Rahmenabkommen mit der EU unterstützt. Ja, man erwartet das in gewissem Masse auch. «Natürlich wünsche ich mir, dass es Fortschritt gibt», so Bundespräsident Steinmeier, «ich will das nicht überschätzen, aber es gab in letzter Zeit ein paar Signale, bei denen ich den Eindruck hatte, dass wieder etwas Bewegung in die Landschaft kommt.»

Von der Schweiz würde ich mir wünschen, dass man die Europäische Union nicht als Feindesland ansieht.

Gleichzeit fügt er einen Wunsch in Richtung Schweiz an: «Von der Schweiz würde ich mir wünschen, dass man die Europäische Union nicht als Feindesland ansieht.» Ein Rahmenabkommen wäre gemäss Steinmeier ein Gewinn für beide Seiten. «Deshalb wünsche ich mir Fortschritte.»