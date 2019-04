Der politische Quereinsteiger Wolodymyr Selenski hat die die Stichwahl um das Präsidentenamt gemäss ersten Hochrechnungen klar gewonnen.

Der 41-Jährige kam demnach auf rund 73 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Petro Poroschenko kann mit rund 25 Prozent der Stimmen rechnen, wie mehrere Fernsehsender unter Berufung auf verschiedene Meinungsforschungsinstitute in Kiew berichteten.

Amtsinhaber Petro Poroschenko hat seine Niederlage eingeräumt und dem Herausforderer zum Sieg gratuliert.

Kann ein Komiker ohne politische Erfahrung das von einem Krieg geschwächte Land aus der Krise führen? Der Schauspieler und politische Quereinsteiger Wolodymyr Selenski wird Prognosen zufolge neuer Präsident der krisengeschüttelten Ukraine. Es wäre das höchste Ergebnis, das je ein Präsident der unabhängigen Ukraine erzielt hat. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird in der Nacht zum Montag gerechnet.

Selenski, der jüngste Präsident der ukrainischen Geschichte, strebt wie Poroschenko einen EU-Beitritt an. Über einen umstrittenen Nato-Beitritt der Ukraine soll eine Volksabstimmung entscheiden.

Der amtierende Staatschef Petro Poroschenko hatte einen nationalkonservativen Wahlkampf geführt. Er warnte davor, dass der russische Präsident Wladimir Putin sich das Land unterwerfen wolle. Selenski wies dabei Vorwürfe zurück, eine russische Marionette zu sein.

Der Oligarch Poroschenko war nach den pro-europäischen Protesten auf dem Maidan – dem Unabhängigkeitsplatz – in Kiew vor fünf Jahren der grosse Hoffnungsträger der EU und der USA. Er hatte bereits vor der sich abzeichnenden Wahlschlappe gesagt, jedes Wahlergebnis zu akzeptieren. «Ich verlasse mich auf die Weisheit des ukrainischen Volkes», meinte er am Wahltag.

Vom Serienstar zum Präsidenten

Der in seiner Heimat gefeierte Showstar Selenski spielt seit Jahren einen Präsidenten der Comedy-Serie «Sluha Narodu» – zu Deutsch: Diener des Volkes. Wie in der Serie, in der ein Geschichtslehrer überraschend Staatschef wird, will er nun als «einfacher Mensch», wie er sagt, das von Korruption geprägte System in seiner Heimat zerstören. Er hat zudem erklärt, alles für ein Ende des Krieges im Osten der Ukraine zu tun. Er zeigte sich auch bereit zum Dialog mit Russland.

Die Ukraine steckt seit mehreren Jahren in einer Wirtschaftskrise. Viele Menschen hoffen besonders auf mehr Wohlstand – vor allem auf steigende Löhne und Renten sowie sinkende Lebenshaltungskosten.