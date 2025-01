Rund 3.8 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind im EU-Land Kroatien dazu aufgerufen, in einer Stichwahl über den nächsten Präsidenten zu entscheiden.

Amtsinhaber Zoran Milanovic von der Sozialdemokratischen Partei (SDP) gilt als Favorit.

Mit den ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet.

In der ersten Wahlrunde am 29. Dezember des Vorjahrs kam Milanovic auf fast 50 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Dragan Primorac erreichte nur knapp 20 Prozent. Primorac ging für die konservative Regierungspartei HDZ in die Ausmarchung.

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: Die Wahllokale in Kroatien schliessen um 19:00 Uhr. Danach werden die ersten Exit Polls erwartet. REUTERS/Antonio Bronic

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: Der 58-jährige Jurist Zoran Milanovic sieht die westliche Militärhilfe für die Ukraine skeptisch und gilt als Populist. Er ist auch ein Kritiker der Europäischen Union. REUTERS/Antonio Bronic

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: Dragan Primorac ist Kinderarzt, Genetiker und Forensiker. Der 59-Jährige ist Professor an mehreren Universitäten in Kroatien und im Ausland. Zwischen 2003 und 2009 war er kroatischer Minister für Wissenschaft, Bildung und Sport. REUTERS/Borut Zivulovic

Während seiner fünfjährigen Amtszeit hatte Milanovic mit populistischer Rhetorik erfolgreich auch rechte Wählerinnen und Wähler angesprochen. Seine Dominanz bei den Präsidentschaftswahlen führen Beobachter auch auf die Schwäche der Gegenkandidaten zurück.

Wirbel um angebliche Einflussnahme auf Wahl

Am letzten Tag des Wahlkampfs wurde am Freitag die Stimmung durch Spekulationen über den Einfluss prorussischer Bots aufgeheizt. Diese verbreiteten sich nach einem Bericht der in London ansässigen Organisation Centre for Information Resilience.

Die Schlüsselfrage, die wir vor dem Ende der Präsidentschaftswahlen beantworten müssen, lautet: Wessen Interessen dient Zoran Milanovic?

«Warum erhält Zoran Milanović so viel Unterstützung und Hilfe durch Bots, Pressemitteilungen und Artikel, die in wichtigen russischen Medien veröffentlicht werden? Was erwarten all jene, die ihn unterstützen, im Gegenzug?», betonte Primorac laut der kroatischen Nachrichtenagentur Hina an einer Medienkonferenz. «Die Schlüsselfrage, die wir vor dem Ende der Präsidentschaftswahlen beantworten müssen, lautet: Wessen Interessen dient Zoran Milanovic?», fügte Primorac hinzu.

IT-Systemexperte Marko Rakar betonte, dass die identifizierten Bots nicht für die Kampagne eingesetzt worden seien. Der Cybersicherheitsexperte Lucijan Carić glaubt nicht, dass Bots das Wahlergebnis beeinflusst haben.

Darin wird auf ein koordiniertes Netzwerk von prorussischen, Anti-Nato- und Anti-EU-Fake-Profilen zur Unterstützung von Milanovic hingewiesen. Primorac, nutzte den Bericht, um zu kritisieren, dass der Amtsinhaber für ausländische Interessen arbeitet, weshalb die kroatische Souveränität in Gefahr sei.