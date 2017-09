Alexander Gauland steht auch wegen seiner Rede in der Kritik, in der er einen Schlussstrich unter die Nazi-Zeit forderte. Die Deutschen hätten das Recht, «stolz zu sein auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen», erklärte er darin. An der AfD-Medienkonferenz sagte Gauland dazu, er habe nur Äusserungen des früheren französischen Präsidenten François Mitterand wiederholt.