Im Konflikt um das nordkoreanische Atomwaffen-Programm haben die USA mehrere Langstreckenbomber und Kampfjets in den internationalen Luftraum östlich von Nordkorea geschickt.

Es sei das erste Mal in diesem Jahrhundert, dass amerikanische Kampfflugzeuge oder Bomber so weit nördlich der entmilitarisierten Zone vor der nordkoreanischen Küste geflogen seien, teilte das Pentagon mit.

Der nordkoreanische Aussenminister drohte den USA vor der UNO derweil unverhohlen mit einem Angriff.

Die USA haben mehrere B-1B-Bomber aus Guam und Kampfjets in den internationalen Luftraum östlich von Nordkorea geschickt. «Die Mission ist eine Demonstration amerikanischer Entschlossenheit und eine klare Botschaft, dass Präsident Trump viele militärische Optionen hat, jeder Bedrohung zu begegnen», hiess es.

«Wir sind bereit, die volle Bandbreite militärischer Fähigkeiten zu benutzen, um unser Heimatland und unsere Verbündeten zu schützen.»

Angriffige Rede

Nordkoreas Aussenminister Ri Yong Ho erklärte in New York unterdessen, die USA sollten «lieber zweimal nachdenken», bevor sie Pjöngjang mit militärischen Mitteln provozierten.

Trump habe mit seiner Ansprache einen «unumkehrbaren Fehler» gemacht, sagte Ri bei der UNO-Generaldebatte in New York. Der «Besuch unserer Raketen im gesamten US-Festland ist unvermeidlich geworden.» Nordkorea werde «erbarmungslose, präventive Schritte» ergreifen, wenn die USA versuchten, das Hauptquartier in Pjöngjang oder das Militär Nordkoreas zu «köpfen».

In seiner Ansprache konterte Ri die harte Rhetorik Trumps mit ähnlich scharfen Tönen. Trump sei ein «Geisteskranker voller Grössenwahn und Selbstgefälligkeit», sagte Ri. «Niemand ausser Trump selbst ist auf einer selbstmörderischen Mission», sagte Ri, der damit Trumps Angriff auf Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un zitierte.

Trump mangele es an «grundlegendem Allgemeinwissen», dem die Konsequenzen seiner Worte möglicherweise nicht bewusst seien. Falls unschuldige Amerikaner im Konflikt der beiden Länder verletzt werden sollten, sei Trump dafür «total verantwortlich», sagte Ri.