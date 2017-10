Razzia der Guardia Civil

Einheiten der spanischen Guardia Civil haben das Hauptquartier der katalanischen Polizei durchsucht. Ein Sprecher der Guardia Civil sagte, die Beamten seien in das Hauptquartier der Mossos d'Esquadra in Sabadell bei Barcelona eingedrungen. Es gehe um das Verhalten der katalanischen Polizei am 1. Oktober, dem Tag des Unabhängigkeitsreferendums.