Nach einem Brandanschlag sind Zehntausende Menschen im Südwesten Berlins ohne Strom und Heizung. Die Behörden haben eine «Grossschadenslage» ausgerufen.

Die mutmasslich linksextreme «Vulkangruppe» hat sich zu dem Anschlag bekannt. Ziel sei ein Zeichen gegen die fossile Energiewirtschaft gewesen, nicht der Stromausfall selbst.

Die Reparaturarbeiten am schwer beschädigten Stromnetz sind kompliziert. Der Betreiber geht davon aus, dass alle Betroffenen erst am Donnerstag wieder versorgt sein werden.

Im Südwesten Berlins harren Tausende Menschen bei eisigen Temperaturen ohne Strom und Heizung aus. Für viele Schülerinnen und Schüler bleiben die Schulen nach den Weihnachtsferien geschlossen, Kitas bieten eine Notbetreuung an.

Legende: Ein Stromausfall dieser Grössenordnung zieht vielseitige Konsequenzen für die Betroffenen nach sich. Keystone/Britta Pedersen

Die Behörden haben eine Grossschadenslage ausgerufen, auch die Bundeswehr ist im Einsatz.

Das ist eine Grossschadenslage Box aufklappen Box zuklappen Eine Grossschadenslage ist ein Ereignis, das die regulären Rettungsdienste überfordert. Dies ist der Fall bei sehr vielen Verletzten oder Betroffenen sowie bei erheblichen Sachschäden. Das Ausrufen ermöglicht eine zentrale Koordination zusätzlicher Einsatzkräfte, etwa vom deutschen Technischen Hilfswerk (THW) oder der Bundeswehr, um die Situation zu bewältigen.

Auslöser ist ein Anschlag auf Kabel an einer Brücke über den Teltowkanal, der am frühen Samstagmorgen zu einem grossflächigen Stromausfall führte. Anfänglich waren 45'000 Haushalte und über 2200 Unternehmen in den Stadtteilen Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde betroffen. Ein Teil der Anschlüsse konnte inzwischen wiederhergestellt werden.

Linksextremisten bekennen sich

Die Behörden gehen von einem politisch motivierten Anschlag aus. Ein Bekennerschreiben der linksextremen Vulkangruppe wird von den Behörden als authentisch eingestuft. Unter der Überschrift «Den Herrschenden den Saft abdrehen» erklärte die Gruppe, das Gaskraftwerk in Lichterfelde sei «erfolgreich sabotiert» worden. Ziel sei nicht der Stromausfall gewesen, sondern ein Zeichen gegen die fossile Energiewirtschaft.

Reparaturen dauern bis Donnerstag

Die Schäden am Stromnetz sind laut dem Betreiber Stromnetz Berlin schwerwiegend. Die Reparaturarbeiten gestalten sich kompliziert. Voraussichtlich erst am Donnerstagnachmittag werden alle Kundinnen und Kunden wieder mit Strom versorgt sein. Während grosse Kliniken dank Notstromaggregaten den Betrieb aufrechterhalten konnten, sind zahlreiche Pflegeeinrichtungen und pflegebedürftige Personen in ihren Wohnungen weiterhin betroffen.