Legende:

Brett Kavanaugh

Kavanaugh (55) kam als bislang letzter Richter an den Supreme Court. Trump boxte seinen Wunschkandidaten 2018 gegen grosse Widerstände durch, nachdem ihn mehrere Frauen sexueller Übergriffe beschuldigt hatten. In der entsprechenden Senatsanhörung diskreditierte er sich in den Augen vieler Kritiker mit einem aufbrausenden Gebaren als Richter.

Keystone