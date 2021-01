Der Ticker startet um 18:15 Uhr

15:00 Demokraten: Abstimmung über Trump-Amtsenthebung nächste Woche möglich Die Demokraten im US-Kongress könnten in wenigen Tagen ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump auf den Weg bringen. Die Impeachment-Abstimmung im Repräsentantenhaus könne Mitte kommender Woche stattfinden, sagte Katherine Clark, die stellvertretende Vorsitzende des Repräsentantenhauses, dem Nachrichtensender CNN. Die Demokraten warteten allerdings zunächst ab, ob Vizepräsident Mike Pence und andere Kabinettsmitglieder auf einem kürzeren Amtsenthebungsweg nach Zusatzartikel 25 zur US-Verfassung aktiv werden, schränkte Clark ein. Am Vortag hatten die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der oberste Demokrat im Senat, Chuck Schumer, Pence und die Regierungsmitglieder dazu aufgerufen. «Wenn die Medienberichte stimmen, dass Mike Pence sich nicht an seinen Eid halten und den Präsidenten aus dem Amt entfernen wird, um unsere Demokratie zu verteidigen, dann werden wird das Impeachment vorantreiben», sagte Clark.

14:06 Festgenommene vor und im Kapitol 82 Personen wurden festgenommen, die am Sturm aufs Kapitol beteiligt waren. Die meisten Anklagen fallen unter Verstoss gegen die Ausgangssperre und Hausfriedensbruch. Legende: SRF

14:05 Legende: SRF

12:27 In 55 Fällen wurde Strafanzeige erhoben Staatsanwalt Mike Sherwin sagte in einer Telefonschalte mit Journalistinnen und Journalisten, im Zusammenhang mit den Vorfällen am Kapitol sei in insgesamt 55 Fällen Strafanzeige erhoben worden. Sherwin betonte, man stehe bei der Strafverfolgung erst am Anfang. Ermittelnde sichteten Videomaterial. Hunderte Mitarbeitende durchsuchten soziale Medien, um potenzielle Straftäterinnen und Straftäter zu identifizieren.

7:50 25. Zusatzartikel oder «Impeachment» – Absetzungsforderungen unter der Lupe Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der demokratische Vorsitzende des Senats, Chuck Schumer, forderten Vizepräsident Mike Pence und Trumps Kabinett auf, Trump auf Grundlage des 25. Verfassungszusatzes wegen «seiner Aufstachelung zum Aufstand» des Amtes zu entheben. Was bedeutet dieser Verfassungszusatz? Und wie steht diese Art der Amtsenthebung zum regulären «Impeachment»? Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sturm auf Kapitol Trumps letzte Tage im Amt – so könnte er noch abgesetzt werden 08.01.2021 Mit Video

6:45 Weiteres Todesopfer gemeldet Nach Zusammenstössen mit gewaltbereiten Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump am Kapitol in Washington ist ein Polizist an seinen Verletzungen gestorben. Die Kapitols-Polizei teilte in der Nacht mit, der Beamte sei bei einer Auseinandersetzung mit Demonstranten am Mittwoch verletzt worden und später zusammengebrochen. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er am Donnerstagabend gestorben sei. Damit haben die Krawalle vom Mittwoch, bei denen Randalierer auch ins Kapitol eindrangen, mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. Eine Frau starb, nachdem sie im Kapitol von einem Polizisten angeschossen wurde. Eine weitere Frau und zwei Männer kamen nach Polizeiangaben infolge nicht näher definierter «medizinischer Notfälle» ums Leben.

6:04 Medienberichte: Chef von Kapitol-Polizei tritt zurück Nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von US-Präsident Donald Trump hat der Chef der Polizei des Parlaments Medienberichten zufolge seinen Rücktritt angekündigt. Steven Sund werde am 16. Januar von seinem Amt zurücktreten, berichteten der Sender CNN und die «Washington Post» unter Berufung auf Polizeikreise. Der Kapitols-Polizei war vorgeworfen worden, auf den Ansturm des gewalttätigen Mobs nach einer Trump-Kundgebung am Mittwoch nicht ausreichend vorbereitet gewesen zu sein. Dabei kamen vier Menschen unter teils ungeklärten Umständen ums Leben.

4:58 Diverse Kabinettsmitglieder von Trump treten zurück Wegen des Angriffs auf das US-Kapitol durch Anhänger von Präsident Donald Trump ist ein zweites Mitglied seines Kabinetts zurückgetreten. Bildungsministerin Betsy DeVos teilte in einem Schreiben an Trump mit, sie werde ihr Amt niederlegen. Der Brief liegt mehreren US-Medien vor. Es sei nicht zu verkennen, welche Auswirkungen Trumps Rhetorik auf die Situation gehabt habe. Das sei der Wendepunkt für sie. Kurz zuvor hatte Verkehrsministerin Elaine Chao angekündigt, sie werde ihr Amt aufgeben. Chao ist die Ehefrau des Mehrheitsführers der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell. Nach dem Sturm aufs Kapitol trat bereits Trumps früherer Stabschef Mick Mulvaney aus Protest vom Posten des Nordirland-Beauftragten zurück. Legende: Bildungsministerin Betsy DeVos Reuters/Archiv

1:24 Trump twittert wieder: Er sei für einen geordneten Regierungsübergang Donald Trump twittert zum ersten Mal – nachdem die Social-Media-Plattform seinen Account gesperrt hatte. In einem Video sagt er, dass eine neue Administration am 20. Januar eingeweiht werde. Zudem setze er sich für einen reibungslosen und geordneten Übergang ein. In seiner knapp dreiminütigen Videobotschaft verurteilt er die Gewalt im Kapitol: Diejenigen, die das Gesetz gebrochen hätten, würden dafür bezahlen. Trump sagt aber auch: «Unsere unglaubliche Reise fängt gerade erst an.»

0:06 Das Weisse Haus äussert sich nun zum Sturm auf das Kapitol Präsident Donald Trump hat unterdessen die Gewalt beim Sturm auf das Kapitol durch seine Anhänger verurteilt. Die Sprecherin des Weissen Hauses, Kayleigh McEnany, sagte: «Die Gewalt, die wir gestern in der Hauptstadt gesehen haben, ist entsetzlich, verwerflich und widerspricht dem amerikanischen Weg. Der Präsident und die Regierung verurteilen sie in schärfster Form.» Diejenigen, die das Kapitol gewaltsam belagert hätten, seien das Gegenteil von allem, wofür die Regierung stehe, so McEnany weiter. Legende: Keystone

23:25 Trump flieht für das Wochenende nach Camp David Nachdem seien Anhänger gestern das Kapitol gestürmt haben, verlässt Donald Trump das Weisse Haus für das Wochenende und fliegt nach Camp David. Das vermelden verschiedene amerikanische Medien unter Berufung auf Informationen aus der Verwaltung. Der scheidende amerikanische Präsident soll demnach sein ganzes zweitletztes Wochenende im Amt auf dem Landsitz des US-Präsidenten verbringen, den er bisher selten benutzt hat.

23:07 Wie kam es zur Stürmung des Kapitols? Die Demonstration in Washington war seit Tagen angekündigt. Wie konnte es aber sein, dass die Anhänger von Präsident Trump das Kapitol einfach stürmen konnten? Hat die Polizei die Gewaltbereitschaft der Demonstranten und auch die grosse Zahl an Beteiligten unterschätzt? Antworten auf diese Fragen liefert der Beitrag aus der Sendung «10 vor 10». 07:03 Video Wie kam es zur Stürmung des US-Kapitols? Aus 10 vor 10 vom 07.01.2021. abspielen

22:12 Die Saat von Donald Trump Wie konnte es überhaupt zum Sturm auf das Kapitol in Washington kommen? Die Ausschreitungen sind das Resultat einer durch Präsident Donald Trump immer wieder angeheizten Stimmung. Am Ende stand der mehr oder weniger offen ausgesprochene Marschbefehl zum Kapitol. Sehen Sie ein Rückblick auf Ansprachen und Aussagen des abgewählten US-Präsidenten im unten stehenden Video. 02:19 Video Die Saat von Donald Trump Aus Tagesschau vom 07.01.2021. abspielen

20:53 Schweizer Trump-Fans in Erklärungsnot Kritik ja, Bruch nein: die Trump-Fans innerhalb der SVP hadern mit dessen undemokratischem Gebaren – sehen aber auch immer noch Gutes. Andreas Glarner, Franz Grüter und Roger Köppel sagen zwar alle, der demokratische Entscheid der Wahlen müsse jetzt akzeptiert werden. So richtig distanzieren von Ihrem Idol wollen sie sich aber trotzdem nicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gewalteskalation in Washington Schweizer Trump-Fans in Erklärungsnot 07.01.2021 Mit Audio

20:29 Auch Nancy Pelosi fordert sofortige Absetzung von Trump Nach dem Sturm auf das Kapitol durch Anhänger Trumps fordert die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die sofortige Absetzung von Präsident Donald Trump. Pelosi sagte, sie rufe den amtierenden US-Vizepräsidenten Mike Pence auf, eine Amtsenthebung auf Basis des Zusatzartikels 25 der US-Verfassung anzustrengen. Trump sei gefährlich und dürfe nicht länger im Amt bleiben. «Dies ist dringend.» Sie erwarte eine baldige Antwort von Pence. Zusatzartikel 25 der Verfassung erlaubt es, den Präsidenten für «unfähig, die Rechte und Pflichten des Amtes auszuüben» zu erklären. Eine solche Erklärung müssen der Vizepräsident und eine Mehrheit der wichtigsten Kabinettsmitglieder vornehmen und dies dann dem Kongress mitteilen. Legt der Präsident Widerspruch ein, müssen die beiden Kongress-Kammern Senat und Repräsentantenhaus mit einer Zweidrittelmehrheit der Amtsenthebung zustimmen. Es bräuchte grosse Teile der republikanischen Partei im Kongress, um diese Mehrheiten zu erreichen. 00:20 Video Nancy Pelosi: «Ich fordere die sofortige Absetzung des Präsidenten» Aus News-Clip vom 07.01.2021. abspielen

20:14 Biden nennt Trump-Mob «einheimische Terroristen» Der gewaltsame Sturm des Kapitols ist nach Ansicht des designierten US-Präsidenten Joe Biden eine Folge der anhaltenden Angriffe Donald Trumps auf die Demokratie. Der amtierende Präsident habe in seiner vierjährigen Amtszeit die «Verachtung» für die Demokratie in Amerika sehr deutlich gemacht, sagte Biden in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Biden bezeichnet den Sturm des Kapitols als «einen der dunkelsten Tage in der Geschichte» der Vereinigten Staaten. Die Angreifer seien keine Demonstranten gewesen, sondern «einheimische Terroristen». «So einfach ist das», betonte Biden. Der «Mob» habe versucht, die Stimmen von fast 160 Millionen Amerikanern, die trotz der Pandemie gewählt hätten, «zum Schweigen zu bringen», sagte Biden. Es sei ein «beispielloser Angriff auf unsere Demokratie» gewesen. 00:33 Video Joe Biden: «Einer der dunkelsten Tage der US-Geschichte» Aus News-Clip vom 07.01.2021. abspielen

20:01 Erstes Mitglied der Regierung Trumps kündigt Rücktritt an Einen Tag nach dem Angriff auf das Kapitol durch Anhänger von US-Präsident Donald Trump ist ein erstes Mitglied seines Kabinetts zurückgetreten. Verkehrsministerin Elaine Chao hat mitgeteilt, sie werde ihr Amt am Montag aufgeben. «Gestern hat unser Land ein traumatisches und völlig vermeidbares Ereignis durchlebt, als Unterstützer des Präsidenten das Kapitol nach einer Kundgebung stürmten, bei der er sprach. Wie es sicher bei vielen von Ihnen der Fall ist, hat mich das auf eine Weise tief beunruhigt, die ich nicht beiseiteschieben kann.» Chao ist die Ehefrau des Mehrheitsführers der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell.

19:27 Capitol Police gab tödlichen Schuss ab Der tödliche Schuss auf eine Teilnehmerin des Sturms auf das Kapitol in Washington ist von einer Sicherheitskraft der Capitol Police abgegeben worden. Ein Beamter der Polizeieinheit des Kapitols habe im Gebäude seine Dienstwaffe benutzt und die Frau getroffen, als die Anhänger von US-Präsident Donald Trump sich am Mittwoch ihren Weg zur Kammer des Abgeordnetenhauses bahnten, hiess es in einer Mitteilung der Einheit. «Sofort wurde medizinische Hilfe geleistet und die Frau ins Krankenhaus gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag.» Der Beamte sei – wie in solchen Fällen vorgeschrieben – bis auf Weiteres vom Dienst entbunden worden. Der Vorfall werde untersucht.

18:44 Polizei: Sprengsätze in Washington waren gefährlich Bei zwei am Mittwoch in Washington gefundenen Rohrbomben handelte es sich nach Behördenangaben tatsächlich um gefährliche Sprengsätze. Sie hätten grossen Schaden anrichten können, teilte die Kapitol-Polizei am Donnerstag mit. Die Sprengsätze seien entschärft und an die Bundespolizei FBI für weitere Ermittlungen übergeben worden. Am Mittwoch war zunächst unklar gewesen, ob es sich bei den verdächtigen Objekten nicht um Attrappen handelte. Einer der Sprengsätze war am Hauptquartier der Republikanischen Partei positioniert worden.