Der Ticker startet um 18:15 Uhr

8:53 Britische Innenministerin übt scharfe Kritik an Trump Die britische Innenministerin Priti Patel macht US-Präsident Donald Trump direkt für die Unruhen am Kapitol verantwortlich. Seine Äusserungen hätten zu den Ausschreitungen geführt. Er habe die Gewalt nicht verurteilt und das sei falsch. Es gebe keine Rechtfertigung dafür, was in Washington geschehen sei, sagt sie.

8:36 Verwüstung im Kapitol Ein Video von CNN-Reporterin Ali Zaslav zeigt das verwüstete Büro eines Senats-Abgeordneten.

8:29 Absetzung Trumps: Regierungsmitglieder beraten Wird Trump von seinem eigenen Kabinett abgesetzt? Die US-Sender CNN, CBS und ABC berichten, dass hochrangige Mitglieder der US-Regierung darüber beraten. Die Überlegungen stützen sich demnach auf einen Zusatzartikel der Verfassung, der dies grundsätzlich erlaubt. Eine Absetzung des Präsidenten sei möglich, wenn dieser «unfähig ist, die Pflichten und Vollmachten seines Amtes auszuüben.» Was genau «unfähig» heisst, ist allerdings nicht näher definiert. Es geht aber um physische oder mentale Beeinträchtigungen. CNN beruft sich auf anonyme Regierungsmitglieder. Laut diesen sei Trump «ausser Kontrolle».

8:17 Spaltung der Republikaner? Mehr und mehr stellt sich die Frage, wo die Republikanische Partei eigentlich steht. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im deutschen Bundestag, Norbert Röttgen, hat nun die die US-Republikaner aufgefordert, sich vom amtierenden Präsidenten Donald Trump zu distanzieren. Die Verantwortung für die Vorfälle im Kapitol liege klar bei Trump, sagt der CDU-Politiker in der ARD. Er fordere die Republikaner auf, «jetzt hier die Trennung zu vollziehen».

7:32 Die Bilder zum Sturm auf das Kapitol Das Kapitol von Washington wurde gestern von zahlreichen Trump-Anhängern während der Kongress-Sitzung gestürmt. Die Szenerie hat an einen Hollywood-Film erinnert, aber es war Realität. Das sind die Bilder dazu. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sturm auf Kapitol Die verstörenden Bilder aus der US-Hauptstadt 06.01.2021 Mit Bildergalerie

6:55 Kommen weitere Einwände? Mitch McConnell, Senatsführer der Republikaner, hat nach der Zurückweisung des Einwands gegen das Wahlergebnis von Pennsylvania erklärt, dass er am heutigen Donnerstag nicht mit weiteren Einwänden rechne. Stand jetzt kommt Biden auf 244 zertifizierte Stimmen, Trump auf 157. Die Mehrheit ist bei 270 Stimmen erreicht. Legende: Mitch McConnell hat lange den Kurs von Donald Trump unterstützt. Erst kürzlich hat er das Wahlergebnis akzeptiert. Keystone

6:48 Pennsylvania-Ergebnis: Senat weist Einwand zurück Der Senat hat den Einwand gegen das Wahlergebnis von Pennsylvania zurückgewiesen. Sieben republikanische Senatoren hatten den Einwand unterstützt, darunter Ted Cruz (Texas) und Rick Scott (Florida). Auch das Repräsentantenhaus berät über den Einwand. Dessen Ergebnis steht noch aus, kann aber an der Zurückweisung nichts mehr ändern. Für einen erfolgreichen Einwand ist die Zustimmung beider Kammern notwendig.

6:19 Einwand gegen das Wahlergebnis aus Pennsylvania Erneut haben die Republikaner Einwand gegen das Wahlergebnis aus einem Bundesstaat erhoben. Diesmal gegen das Ergebnis aus Pennsylvania. Senat und Repräsentantenhaus haben sich nun zurückgezogen, um über den Einwand zu beraten. Diese Beratungen dürfen maximal zwei Stunden dauern. Was genau da passiert, zeigt Ihnen dieser Beitrag: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: «Electoral College» US-Kongress tritt zusammen: So wird der neue Präsident gewählt 06.01.2021 Mit Video

6:12 «Schockiert»: Reaktionen aus dem Ausland Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat sich schockiert über einen «inakzeptablen Angriff auf die Demokratie» geäussert. «Schockiert über die Szenen in Washington», twittert Kurz auf englisch. Nun müsse eine friedliche und geordnete Machtübergabe gesichert werden. Der französische Präsident Emmanuel Macron schreibt auf Twitter, er vertraue auf die Stärke der Demokratie in den USA. «Was in Washington passiert ist, ist nicht amerikanisch.»

5:27 Vier Tote – 52 Verhaftete Traurige Bilanz: Bei den Vorfällen rund um das Kapitol sind nach Angaben der Polizei auf dem Parlamentsgelände insgesamt vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Person sei den Folgen einer Schusswunde erlegen, drei seien aufgrund medizinischer Notfälle gestorben. 52 Menschen seien festgenommen worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Washington DC Sturm auf das Kapitol – die Übersicht 07.01.2021 Mit Video

4:53 Erster Einspruch gegen US-Wahlergebnis im Kongress gescheitert Republikaner aus dem US-Kongress sind mit ihrem ersten Versuch gescheitert, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in einem der US-Bundesstaaten zu kippen. Der Senat stimmte gegen den Einspruch eines republikanischen Abgeordneten und des republikanischen Senators Ted Cruz, den beide gegen das Wahlergebnis aus dem Bundesstaat Arizona eingelegt hatten. Lediglich sechs Senatoren unterstützten die Einwände, 93 stimmten dagegen. Im Repräsentantenhaus wurde ebenfalls ein Nein zu dem Vorstoss erwartet. Ohnehin wäre die Zustimmung beider Kongresskammern nötig gewesen, um dem Einspruch zum Erfolg zu verhelfen.

3:46 Obama wirft Trump Anstiftung der Gewalt vor Der ehemalige Präsident Barack Obama wirft Amtsinhaber Donald Trump vor, die Gewalt am Kapitol angestiftet zu haben. Obama spricht in einer Erklärung von einem «Moment der grossen Schande und Scham für unsere Nation».

2:39 Kongress tritt wieder zusammen Die Sitzung des US-Kongresses geht nach der zwischenzeitlichen gewaltsamen Erstürmung von Trump-Anhängern weiter. Der Senat setzt seine Beratungen zur Zertifizierung des Präsidentschaftswahlergebnisses fort. Auch das Repräsentantenhaus will noch am Abend wieder zusammentreten. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, sagte, die Kammer lasse sich nicht einschüchtern und werde sich nicht Gesetzlosen beugen. «Sie haben versucht, unsere Demokratie zu stören. Sie sind gescheitert.» Legende: Mitch McConnell ist zurück im Saal. Keystone

2:02 Wie kam es zum Sturm auf das Kapitol? Wir haben die Fakten zum Sturm der Trump-Anhänger auf das Kapitol zusammengetragen. Hier finden Sie die Antworten zu den wichtigsten Fragen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Washington DC Sturm auf das Kapitol – die Übersicht 07.01.2021 Mit Video

1:54 Trump-Supporter ignorieren Ausgangssperre Auch nachdem die Ausgangssperre in Washington in Kraft getreten ist, verharren Supporter von Präsident Trump immer noch in der Nähe des Kapitols in Washington. Die Sicherheitskräfte sind aber jetzt mit einem Grossaufgebot präsent und versuchen die Versammlung langsam aufzulösen. Das zeigen Bilder auf verschiedenen US-Fernsehsendern.

1:15 Twitter sperrt Trumps Konto für 12 Stunden – und droht mit Rauswurf Twitter kündigt eine Sperre des Nutzerzugangs von Präsident Donald Trump für die kommenden zwölf Stunden an. Bei weiteren Verstössen gegen die Regeln des Kurznachrichtendienstes könnte das Konto ganz gesperrt werden, teilt das Unternehmen mit. Die sozialen Medien Twitter, Facebook und Youtube hatten zuvor bereits ein Video von Trump entfernt, in dem er seine Anhänger zwar aufforderte, nach Hause zu gehen, aber seine unbewiesene Behauptung wiederholte, die Wahl sei gestohlen worden. Facebooks Vizepräsident Guy Rosen schrieb auf Twitter, das Video sei entfernt worden, weil es «zum Risiko anhaltender Gewalt beiträgt, anstatt es zu vermindern.»

0:48 Kongress will Zertifizierung der Wahlergebnisse fortsetzen Trotz des Sturms von Anhängern von Trump auf das Kapitol, will der US-Kongress die zuvor begonnene Zertifizierung des Präsidentschaftswahlergebnisses noch im Laufe des Mittwochabends (Ortszeit) fortsetzen. Man habe beschlossen, mit der Sitzung weiterzumachen, sobald das Kapitol wieder dafür freigegeben sei, kündigte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, an. Diese Entscheidung sei nach Beratungen mit Kollegen und Anrufen beim Pentagon, dem Justizministerium und Vizepräsident Mike Pence getroffen worden.

0:27 Polizei bestätigt: Angeschossene Person ist tot Eine Frau, die nach dem Eindringen von Trump-Unterstützern im Kapitol angeschossen wurde, ist verstorben. Dies bestätigte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt hatte kurz zuvor bei einer Pressekonferenz erklärt, dass eine Person im Kapitol eine Schusswaffenverletzung erlitten und es sich dabei um «einen Zivilisten» gehandelt habe. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.

0:08 Nun Ausgangssperre in Washington – wird sie eingehalten? Seit Mitternacht MEZ (18 Uhr Lokalzeit) gilt in der US-Hauptstadt eine Ausgangssperre. Der Gouverneur des Bundesstaates Virginia hat den Notstand ausgerufen. Zudem werde in einigen Landesteilen eine Ausgangssperre verhängt, so Ralph Northam. Virginia grenzt an die Hauptstadt Washington.