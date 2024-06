Proteste in Nairobi: Parlament genehmigt Militäreinsatz

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das kenianische Parlament hat in einer Sondersitzung den Einsatz des Militärs bei der Sicherung von Infrastruktur und zur Unterstützung der Polizei bei den seit Tagen andauernden Protesten genehmigt.

In der kenianischen Hauptstadt Nairobi haben am Dienstag Hunderte Demonstrierende das Paralment gestürmt.

Wegen einer Steuerreform gehen die Menschen seit Tagen auf die Strasse.

Der Verteidigungsminister des ostafrikanischen Landes hatte die Hinzuziehung des Militärs am Vorabend angekündigt. Oppositionsabgeordnete warfen Zweifel an der Rechtmässigkeit des Parlamentsbeschlusses auf, der innerhalb einer Stunde und unter Ausschluss der Öffentlichkeit verabschiedet worden war.

1 / 6 Legende: Bei den Protesten in Nairobi sollen die Polizisten nun durch das Militär unterstützt werden. (25. Juni 2024) EPA/DANIEL IRUNGU 2 / 6 Legende: Am Dienstag sind Protestierende ins Parlament eingedrungen (25. Juni 2024).... EPA/DANIEL IRUNGU 3 / 6 Legende: ...und haben ein Teil des Parlamentsgebäude in Brand gesetzt. (25. Juni 2024) EPA/DANIEL IRUNGU 4 / 6 Legende: Seit Tagen bringen die Menschen auf den Strassen ihre Wut über die Steuererhöhung zum Ausdruck. (25. Juni 2024) EPA/DANIEL IRUNGU 5 / 6 Legende: Die Proteste werden gewaltsam niedergeschlagen. Mindestens 22 Menschen verloren bisher ihr Leben. (25. Juni 2024) EPA/DANIEL IRUNGU 6 / 6 Legende: Die Verwüstung auf den Strassen in Nairobi ist gross. (25. Juni 2024) EPA/STR

Bei der Stürmung am Dienstag wurden Teile des Gebäudes in Brand gesetzt und Möbel zerstört, wie mehrere internationale Nachrichtenagenturen berichteten. Fernsehbilder zeigten eingeworfene Fenster und Zerstörungen im Parlamentsgebäude.

Im Parlament fand zu diesem Zeitpunkt die dritte Lesung des umstrittenen Steuergesetzes statt. Die Abgeordneten mussten laut Medienberichten durch Kellergänge aus dem Gebäude flüchten.

Umstrittenes Steuergesetz sorgt für Unmut

Bei den Protesten wurden mehr Menschen getötet als bisher angenommen: Mindestens 22 Personen seien getötet und weitere 30 Personen durch Schüsse verletzt worden, wie die kenianische Ärztegesellschaft mitteilte.

Am späten Nachmittag wurde in Nairobi auch die City Hall, das Gebäude der Regionalregierung, in Brand gesetzt und teilweise geplündert, wie Fernsehbilder zeigten. Aus anderen Landesteilen wurde ebenfalls über Plünderungen und brennende Fahrzeuge, aber auch friedliche Demonstrationen berichtet.

Im Parlament stand am Dienstag ein heftig umstrittenes Steuergesetzes zur Abstimmung. Viele Menschen befürchten, dass durch das Gesetz die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Auch Kirchen und Wirtschaftsvertreter haben sich gegen das Gesetz ausgesprochen.

Tote bei Demonstrationen vergangene Woche Box aufklappen Box zuklappen Die Stimmung in Kenia ist aufgewühlt. Nicht nur, weil viele Menschen befürchten, dass durch das Gesetz die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Auch der Tod von zwei jungen Demonstranten vergangene Woche bewegt die Menschen. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Protesten demonstrierte bisher friedlich. Mehrere Menschenrechtsgruppen haben nach den Vorfällen in der vergangenen Woche gegen das harte Vorgehen der Polizei protestiert. Auch Journalisten und Rechtsanwälte waren bei ihrer Arbeit behindert worden.