US-Attacke in Syrien

Nur wenige Stunden nach dem US-Angriff sind wieder syrische Kampfjets in der Luft. Die USA drohen mit weiterem Beschuss.

Trumps Möglichkeiten und Risiken in Syrien 4:20 min, aus Tagesschau vom 7.4.2017

Die Ereignisse: Kurz nach der Bombardierung eines syrischen Luftwaffenstützpunktes durch die US-Luftwaffe, sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte erneut syrische Kampfjets von dieser Basis zu Einsätzen gestartet. Zwei syrische Kampfflugzeuge hätten Ziele nahe Palmyra angeflogen. US-Präsident Trump hatte in der Nacht den Angriff der syrischen Basis südlich von Homs angeordnet. Nach vorgängiger Information des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg feuerten die USA in der Nacht 59 Tomahawk-Raketen von Schiffen im Mittelmeer ab. Beim Angriff kamen laut offiziellen Angaben sieben Menschen ums Leben. Der Flughafen wurde zwar zerstört, die Startbahn blieb jedoch intakt.

Trumps Kehrtwende in Syrien

Reaktion der Weltgemeinschaft: Auch die dritte Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats zum Syrien-Konflikt in Folge ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Mitglieder des Rates attackierten sich bei dem Treffen in New York teils scharf. Zu einer Abstimmung über einen von den USA, von Frankreich und Grossbritannien eingebrachten Resolutionsentwurf kam es aber erneut nicht. Auch zwei russische Gegenentwürfe wurden nicht berücksichtigt.

Die Haltung der USA: Die USA haben mit weiteren Angriffen gegen die Streitkräfte des syrischen Machthabers Baschar al-Assad gedroht. «Wir sind darauf vorbereitet, noch mehr zu tun, hoffen aber, dass es nicht notwendig sein wird», sagte die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley. Der Luftangriff sei ein «massvoller Schritt» und «komplett gerechtfertigt» gewesen. «Es war Zeit ‹genug› zu sagen und das nicht nur zu sagen, sondern auch zu handeln.» Syriens Präsident dürfe nie wieder chemische Waffen einsetzen.

Trumps Erklärung: Der US-Präsident beschuldigt die Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad, hinter dem mutmasslichen Nervengas-Einsatz gegen die eigene Bevölkerung zu stehen. Damit habe Syrien seine internationalen Verpflichtungen sowie UNO-Resolutionen verletzt. Der US-Luftschlag sei deshalb ein Akt der Verteidigung nationaler Sicherheitsinteressen. Das Blutvergiessen in Syrien müsse beendet werden.

Moskaus Reaktion: Präsident Wladimir Putin «hält die amerikanischen Angriffe für eine Aggression gegen einen souveränen Staat, gegen das Völkerrecht, dazu noch mit einem erdachten Vorwand», sagte ein Kreml-Sprecher. Die syrische Armee habe keine Chemiewaffen mehr, das habe nach der Entwaffnung auch die zuständige UNO-Organisation bestätigt. Das Vorgehen der USA füge dem Verhältnis zwischen den beiden Grossmächten schweren Schaden zu und spiele den islamistischen Kräften in Syrien in die Hände. Inzwischen hat Moskau die Vereinbarung mit dem US-Militär zur Vermeidung von Zwischenfällen in Syrien ausgesetzt.