Geiselnahme in Köln beendet

Das Wichtigste in Kürze

Spezialkräfte der Polizei haben eine Geiselnahme in einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof beendet.

Auf Twitter schreibt die Polizei, dass der Täter unter Kontrolle sei. Er sei schwer verletzt.

Die weibliche Geisel sei leicht verletzt, so die Polizei weiter.

Etwa zwei Stunden hatte der Täter sich mit der Frau als Geisel in einer Apotheke im Gebäude des Bahnhofs verschanzt. Erste Notrufe hatten die Polizei am Mittag erreicht. Dort war zunächst nur von einer «Bedrohungslage» in einer Apotheke die Rede.

Spezialkräfte der Polizei drangen am Nachmittag in die Apotheke ein, in der sich der Geiselnehmer befand. Beim Zugriff feuerten die Beamten zwei Blendgranaten ab. Die Explosionen waren auf dem Breslauer Platz auf der Bahnhofsrückseite deutlich zu hören. Das Motiv des Täters ist noch unklar, sagte die Polizeisprecherin. Der Täter sei bei den Zugriffsmassnahmen schwerst verletzt worden, hiess es weiter.

Polizeibeamte sind im Kölner Hauptbahnhof in Position gegangen. In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben. Der Bahnhof wurde evakuiert.

Wenige Minuten vor dem Zugriff wurde ein verletztes Mädchen aus dem Kölner Hauptbahnhof ins Krankenhaus gebracht. Ob diese Verletzung in einem Zusammenhang mit der Geiselnahme in einer Apotheke im Hauptbahnhof stehe, müsse aber erst noch untersucht werden, sagte die Polizeisprecherin.

Der Nachrichtensender n-tv hatte zuvor gemeldet, der Geiselnehmer habe auch ein 14-jähriges Mädchen in seiner Gewalt gehabt, es dann mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Dann habe er das Mädchen freigelassen.

Der Hauptbahnhof sei wegen der Geiselnahme komplett gesperrt worden, teilte die Deutsche Bahn mit. Die Polizei rief über Lautsprecher alle Reisenden zum Verlassen des Bahnhofs auf. Auch der Vorplatz des Hauptbahnhofs zum Dom wurde gesperrt und gesichert.