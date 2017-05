Die Freude bei den taiwanischen Aktivistinnen und Aktivisten ist gross, haben sie sich doch doch während Jahren über Gerichte und Gesetzesentwürfen für die Homo-Ehe eingesetzt. Sie stiessen jedoch auf heftigen Widerstand vor allem von christlichen Gruppen, die die Zukunft der taiwanischen Familie in Gefahr sehen. So protestierten in den vergangenen Jahren mehrere hunderttausend Menschen

dagegen, dass Homosexuelle heiraten dürfen.



In Umfragen spricht sich inzwischen aber eine Mehrheit der Bevölkerung für die Homo-Ehe aus, sie war auch ein Wahlversprechen von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. Aktivisten versprechen sich vom heutigen Urteil zudem auch eine Signalwirkung weit über Taiwan hinaus – denn derzeit können homosexuelle Paare nirgendwo in Asien heiraten.