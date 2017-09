TV-Sendung muss wegen Erdbeben abbrechen (unkomm.) 0:41 min, vom 19.9.2017

Ein starkes Erdbeben hat die Bewohner von Mexiko-Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Laut Augenzeugen schwankten zahlreiche Gebäude bedrohlich.

Tausende verängstigte Menschen seien auf die Strassen und Plätze geflüchtet

Das Beben hatte nach ersten Angaben eine Stärke von 7,1 auf der Richterskala, sein Epizentrum lag knapp 200 Kilometer von Mexiko-Stadt entfernt.

Informationen über Schäden oder Opfer liegen bislang nicht vor.

Erst am 7. September waren bei einem Beben der Stärke 8,2 rund 100 Menschen umgekommen, dabei lag das Zentrum aber im Pazifik und war in Mexiko-Stadt längst nicht so stark zu spüren. Danach gab es weit über tausend Nachbeben.

Am Jahrestag des verheerenden Bebens von 1985

Bei einem der schwersten Beben in der Geschichte Mexikos waren vor genau 32 Jahren fast 10'000 Menschen ums Leben gekommen, damals wurde Mexiko-Stadt stark getroffen.

Mexiko befindet sich in einer der weltweit aktivsten Erdbebenzonen. Der Grossteil der Landmasse liegt auf der sich westwärts bewegenden nordamerikanischen Erdplatte. Unter diese schiebt sich die langsam nach Nordosten wandernde Cocosplatte. Der Boden des Pazifischen Ozeans taucht so unter die mexikanische Landmasse ab. Das führt immer wieder zu Erschütterungen an der Südküste Mexikos.