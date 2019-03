Der Ticker startet um 5:50 Uhr

7:57 Erste Reaktionen aus der islamischen Welt Politische und islamische Führungskräfte in ganz Asien äussern ihren Abscheu über die tödlichen Schüsse auf die zwei Moscheen in Neuseeland. Indonesiens Aussenministerin Retno Marsudi verurteilt die Angriffe in einer ersten Erklärung als besonders abscheulich, da sie die Menschen während des Freitaggebets ereilt hätten. Trauer bekundet auch der islamische Mehrheitsführer Malaysias, Anwar Ibrahim: «Ich bin zutiefst traurig über diese unzivilisierte Tat.» Der Sprecher des türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan verurteilte die Tat als einen «rassistischen und faschistischen» Angriff. «Dieser Angriff zeigt, wie weit die Feindseligkeit gegen den Islam und gegenüber Muslimen inzwischen geht», schreibt Ibrahim Kalin auf Twitter.

7:54 Facebook löscht angebliches Video der Tat Einer der Angriffe auf eine Moschee in Christchurch wurde angeblich live gestreamt. Einer der Täter soll einen Helm mit einer Kamera getragen haben. Facebook hat inzwischen reagiert und das fragliche Video des Angriffs gelöscht. Die neuseeländische Polizei hat die Mediennutzer gebeten, das Video nicht weiterzuverbreiten. Nichtsdestotrotz wird es in den sozialen Medien immer noch fleissig geteilt. Facebook löscht angebliches Video der Tat Legende: Audio Facebook löscht angebliches Video der Tat abspielen. Laufzeit 02:33 Minuten. 02:33 min, aus SRF 4 News aktuell vom 15.03.2019.

7:32 40 Tote bestätigt – Ardern spricht von «Terroranschlag» Laut Premierministerin Jacinda Ardern sind bei dem Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland 40 Personen getötet worden. Das sagte sie soeben an einer Pressekonferenz. Zudem seien mehr als 20 Personen ernsthaft verletzt worden. Der «Terroranschlag» sei «gut vorbereitet» gewesen. Neuseeland ist laut Ardern in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden.

7:15 Einer der Tatverdächtigen ist ein Australier Laut dem australischen Premierminister Scott Morrison ist einer der Tatverdächtigen ein rechtsextremistischer Australier. Er könne bestätigen, dass der von der neuseeländischen Polizei festgenommene Mann in Australien geboren sei, sagte er gegenüber Journalisten. Die neuseeländische Polizei hat insgesamt vier Verdächtige festgenommen: drei Männer und eine Frau. Auf einem Video ist zu sehen, wie mehrere bewaffnete Beamte einen Mann aus einem weissen Auto ziehen, das zuvor offensichtlich gerammt wurde.

7:01 «Dieser Tag ändert alles» Eine nach Neuseeland ausgewanderte Schweizerin berichtet von der tiefen Verunsicherung der Bevölkerung nach dieser Tat. «Es ist total schockierend, was da gerade passiert.» Ein solcher Angriff sei extrem ungewöhnlich für dieses Land, sie könne sich nicht an etwas Ähnliches erinnern. «Hier wird gesagt, dass der Tag nun alles ändert. Der geglaubte ‹safe haven› (sichere Zufluchtsort) ist nicht mehr.»

6:59 Eine kleine muslimische Gemeinschaft In Neuseeland ist nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung muslimischen Glaubens. Insgesamt gibt es dort etwa 50'000 Muslime, viele davon Einwanderer aus Staaten wie Pakistan oder Bangladesch. Grösste Religionsgruppe in Neuseeland ist das Christentum.

6:48 «Botschaften aus der ganzen Welt» Die Bürgermeisterin von Christchurch, Lianne Dalziel, sagte gegenüber Radio New Zealand, sie erhalte unterstützende Botschaften aus der ganzen Welt. Etwa von den Schülern der Parkland-Schule in Florida. Dort wurde letztes Jahr ein Amoklauf verübt und einige der überlebenden Studenten hatten danach Christchurch besucht. Die Bürgermeisterin sagt, sie sei schockiert, dass so etwas in Neuseeland passiert sei. Sie könne nicht verstehen, wie jemand so etwas planen und durchführen könne. Christchurch habe schon so viel erlebt. Sie spricht das schwere Erdbeben an, dass 2011 die Stadt erschütterte und viele Tote forderte. Ein solcher Angriff gehöre einfach nicht nach Christchurch, so Dalziel. Bürgermeisterin Lianne Dalziel: «Botschaften aus der ganzen Welt» Legende: Audio Bürgermeisterin Lianne Dalziel: «Botschaften aus der ganzen Welt» abspielen. Laufzeit 02:12 Minuten. 02:12 min, aus SRF 4 News aktuell vom 15.03.2019.

6:42 SRF-Korrespondent Urs Wälterlin berichtet über weitere Details Für den Pazifikstaat ist der brutale Angriff eine der schlimmsten Gewalttaten der jüngeren Geschichte. «Derartige Vorfälle sind selten in einem Land, das generell als sehr friedfertig gilt», sagt denn auch SRF-Korrespondent Urs Wälterlin. Angriff auf zwei Moscheen in neuseeländischer Stadt Christchurch Legende: Audio Angriff auf zwei Moscheen in neuseeländischer Stadt Christchurch abspielen. Laufzeit 01:17 Minuten. 01:17 min, aus HeuteMorgen vom 15.03.2019.

6:38 Neue unbestätigte Details zum Täter bekannt Der genaue Ablauf ist auch nach Stunden noch unklar. Vermutet wird, dass es mehr als einen Täter gibt. Die Polizei nahm mindestens vier Verdächtige fest. Erste Schüsse fielen laut Augenzeugenberichten gegen 13.45 Uhr Ortszeit (01.45 Uhr MEZ) in der Moschee in Christchurch, wo sich mehr als 300 Gläubige befanden. Der Täter habe demnach mit einer automatischen Waffe immer wieder in die Menschenmenge geschossen. Es soll sich Zeugen zufolge um einen weissen Mann handeln, der einen Helm und eine kugelsichere Weste getragen habe. Auf seinem Helm soll eine Kamera befestigt gewesen sein. Im Internet kursieren ein Video und verschiedene Botschaften, die angeblich von einem der Täter stammen. Zuverlässig überprüfen liess sich das zunächst nicht.

6:27 Anzahl der Opfer noch nicht bekannt Neuseeländische Medien berichteten von mindestens neun Toten und Dutzenden Verletzten. Es gab sogar Berichte über deutlich mehr Todesopfer. Offizielle Zahlen sind aber noch nicht verfügbar. Ein Polizeisprecher sprach lediglich von einer «erheblichen» Zahl an Todesopfern. Legende: Vor Ort wurden die Personen verarztet. Keystone

6:12 Noch mehr Anschläge geplant? Die Polizei geht nicht davon aus, dass die Angriffe auf die Stadt Christchurch beschränkt sind oder die Gefahr nun vorbei ist. «Lassen Sie uns nicht so tun, als ob es keine Gefahr mehr gibt», sagte Polizeisprecher Mike Bush. An von der Polizei gestoppten Autos seien mehrere Sprengkörper befestigt gewesen. Die Polizei habe diese entschärft.

6:08 Bevölkerung soll zu Hause bleiben Polizeisprecher Mike Bush sprach in einer Video-Nachricht von einer «sehr ernsten und tragischen Serie an Ereignissen». Zugleich appellierte er an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben und insbesondere nicht in Moscheen zu gehen. Die Stadt riegelte wegen der unklaren Lage alle staatlichen Gebäude ab. Neben Schulen wurden auch das Rathaus, die städtische Bücherei und Museen geschlossen. 01:54 Polizeisprecher Mike Bush äussert sich zur Lage in Christchurch (engl.) Legende: Video Polizeisprecher Mike Bush äussert sich zur Lage in Christchurch (engl.) abspielen. Laufzeit 01:54 Minuten. Aus News-Clip vom 15.03.2019.

6:06 Einer der «dunkelsten Tage» für das Land Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinta Ardern sprach von einem der «dunkelsten Tage» für das Land. Sie könne die Zahl der Toten nicht beziffern, aber die Bilder zeigten, dass dies ein ernsthafter Vorfall sei. «Ich würde dies als eine Gewalttat beschreiben, wie es sie noch nie gegeben hat», so Ardern. Für solch ein Verbrechen gebe es «keinen Platz in Neuseeland». 00:07 Jacinda Ardern: «Einer der dunkelsten Tage Neuseelands» Legende: Video Jacinda Ardern: «Einer der dunkelsten Tage Neuseelands» abspielen. Laufzeit 00:07 Minuten. Aus News-Clip vom 15.03.2019.

6:05 Was bisher geschah Laut Augenzeugenberichten hat ein Mann zunächst in einer Moschee in der Innenstadt um sich geschossen, wo sich Hunderte Muslime zum Freitagsgebet versammelt hatten. Später fielen auch noch in einer anderen Moschee Schüsse. Es soll sich um die Masjid-al-Noor-Moschee im Stadtzentrum und um eine Moschee im Vorort Linwood handeln. Die neuseeländische Polizei bestätigte, dass es mehrere Tote gegeben hat. Genaue Zahlen nannte sie aber nicht. Zur Lage sagte ein Polizeisprecher «Die Polizei geht nicht davon aus, dass die Angriffe auf die Stadt Christchurch beschränkt sind oder die Gefahr nun vorbei ist.» An von der Polizei gestoppten Autos seien mehrere Sprengkörper befestigt gewesen. Die Polizei habe diese entschärft. Mittlerweile hat die Polizei bestätigt, dass vier Personen – drei Männer und eine Frau – festgenommen wurden. Legende: Es gab mehrere Verletzte. Die Polizei kann noch keine Zahl für die Todesopfer bestätigen. Keystone