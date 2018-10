Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind mindestens 18 Menschen in einer Berufsschule getötet worden. 50 weitere verletzt.

Bei den Opfern handelt es sich offenbar vorwiegend um Schüler.

Ein Schüler sei als Urheber des Anschlags genannt worden.

Legende: «Ein nicht identifizierter Sprensatz» sei für die Explosion in der Schule verantwortlich. Reuters

Die Regierung der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim hat einen Schüler als Urheber des tödlichen Anschlags in der Hafenstadt Kertsch genannt. Der Schüler habe nach dem Attentat Suizid begangen.

Seine Leiche sei in der Bibliothek der Polytechnischen Schule in Kertsch gefunden worden, sagte Regierungschef Sergej Aksjonow im russischen Fernsehsender Rossija 24. Der junge Mann sei im vierten Lehrjahr gewesen, sagte Aksjonow der Agentur Tass zufolge. Er habe sich erschossen.

Terroranschlag oder Einzeltäter?

Die russische Anti-Terrorbehörde erklärte, es könne auch mehrere Täter gegeben haben. Die Rektorin der Schule berichtete im örtlichen Fernsehen, bewaffnete Männer hätten die Schule gestürmt und um sich geschossen. Sie hätten jeden ins Visier genommen, den sie gesehen hätten. Auch Angestellte der Schule seien unter den Opfern.

Auch von einer Explosion war die Rede. Dabei soll nach Angaben der Behörden eine Bombe hochgegangen sein, die mit Metallteilen gefüllt war.

Notstand für Kertsch

Nach jüngsten offiziellen Angaben wurden 18 Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt. Dabei soll es sich vor allem um Jugendliche handeln, die sich in der Kantine der Schule aufhielten.

Das russische Notfallministerium rief für Kertsch den Notstand aus. Präsident Wladimir Putin sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Luzia Tschirky, SRF-Korrespondetin aus Russland sagt zu dem Angriff an der Schule, dass es das erste Mal sei, dass es in Russland wegen eines Schülers zu einer Schiesserei in einer Schule gekommen ist. Anders als in den USA, wird der Waffenbesitz in Russland streng gehandhabt.