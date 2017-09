Brexit: Schon wieder kein Fortschritt

Aus Tagesschau vom 31.8.2017

Die 3. Runde der Brexit-Verhandlungen sind in Brüssel zu Ende gegangen, schon wieder ohne markanten Fortschritt. Während die EU hart bleibt und Grossbritannien keine Zugeständnisse machen will, fordern deren Unterhändler mehr Flexibilität. Einschätzungen von Henriette Engbersen in London und Oliver Washington in Brüssel