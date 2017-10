Der 64-Jährige Angreifer hat mindestens 58 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt. Die bisher bekannten Fakten im Überblick.

Mindestens 58 Tote in Las Vegas 1:20 min, aus Tagesschau vom 2.10.2017

Die Opfer: Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 58 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt.

Die Tat: Ein Mann schoss am Sonntagabend um 22 Uhr (Lokalzeit) vom 32. Stockwerk des Hotels Mandalay Bay an der berühmten Casino-Meile auf Besucher eines Country-Musik-Festival mit etwa 30'000 Besuchern. Es handelt sich um eines der schwerwiegendsten Verbrechen in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten. Im Hotelzimmer des Mannes wurden mehr als zehn Gewehre gefunden.

Das berichten Augenzeugen: Ein Konzertbesucher berichtet von schrecklichen Szenen während der Tat: «Menschen begannen wie Fliegen zu fallen», sagte er dem Sender CNN.

Der mutmassliche Täter: Laut Polizeiangaben handelt es sich um einen weissen US-Bürger. Er sei bisher – bis auf ein kleines Verkehrsdelikt – nicht als Krimineller aufgefallen. In Inverviews sagte der Bruder des Mannes, er wisse nichts von extremen politischen oder religiösen Ansichten des 64-Jährigen. Auch das FBI sieht bisher keine Verbindungen zu terroristischen Organisationen. Der Mann soll sich nach der Tat selbst getötet haben. Zunächst hatte es geheissen, die Polizei habe ihn erschossen.

Handelt es sich um einen Einzeltäter? Davon geht die Polizei aus. Den Ermittlern zufolge hatte der Mann wohl keine Verbindungen zu Extremistengruppen. «Wir haben keine Erkenntnisse zu seiner Weltanschauung», sagte Bezirkssheriff Joe Lombardo. Die Terrormiliz IS hat die Gewalttat in Las Vegas über ihr Sprachrohr «Amak» für sich reklamiert; die amerikanischen Behörden sehen aber keine solche Verbindung. Zunächst wurde auch nach einer Frau gesucht, die sich mit dem Schützen in einem Hotelzimmer aufgehalten haben soll. Sie sei gefunden worden, teilte die Polizei mit. Sie gilt offenbar nicht als mögliche Komplizin.

Sind Schweizer unter den Opfern? Über allfällige Schweizer Opfer liegen derzeit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) keine Informationen vor, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mitteilte. Abklärungen dazu seien im Gang. Das EDA stehe im Kontakt mit den lokalen Behörden.

Was sagt der US-Präsident? Donald Trump hat die Schüsse von Las Vegas als «Akt des reinen Bösen» bezeichnet. Trump rief die Amerikaner zur Einigkeit und zum Zusammenhalt auf. «Im Augenblick der Tragödie kommt Amerika als Einheit zusammen», sagte er.