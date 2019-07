Die Polizei sagt, dass der Mann mit seiner Familie unauffällig in Wädenswil (ZH) lebte. Er sei in einer christlich-orthodoxen Gemeinschaft. Sonst wisse man noch nicht viel. Seine Familie werde nun eng betreut.

Der Mann hatte bis Januar 2019 gearbeitet, seither war er offenbar wegen psychischen Problemen krankgeschrieben, so die Polizei. Die genaue Krankheitsgeschichte sei der Polizei noch nicht klar, man habe diese beantragt. Man habe lediglich Dokumente gefunden und wisse deshalb, wo er in Behandlung war.

Was der Mann nach diesem Vorfall machte und wie er nach Deutschland ging, sei der Polizei nicht bekannt, so Schmid weiter.

Werner Schmid, Chef der Regionalpolizei, gibt Details zum Vorfall von letzter Woche bekannt. Die Ehefrau des mutmasslichen Täters hatte damals die Polizei gerufen. Auch eine Nachbarin hatte er bedroht. Die Polizei rückte aus. Danach sagten die Opfer, dass sie den Mann noch nie so erlebt hätten. Als die Polizei eintraf, war der Mann bereits weg. Die Polizei suchte ihn seither – allerdings nur in der Schweiz. Das er psychische Probleme hatte, war damals noch nicht klar. Ausserdem wurde die Fluchtgefahr für gering eingestuft. Der Mann wurde deshalb nicht international gesucht.

Weiter sagt Keller, dass es keine Hinweise auf eine Radikalisierung gäbe. Im Jahr 2019 war der mutmassliche Täter in psychiatrischer Behandlung, so die Polizei.

Bruno Keller, Chef der Sicherheitspolizei, sagt, dass auch bei der Zürcher Kapo die Betroffenheit gross sei. Er bestätigt, dass es sich um einen Mann handelt, der eine Niederlassungsbewilligung C hat. Bis letzte Woche hatte es keine Auffälligkeiten gegeben. Am letzten Donnerstag wurde er allerdings gewalttätig. Seither wurde der Mann polizeilich gesucht.

15:59

«Kaltblütiger Mord»

Am Nachmittag hatte es bereits in Deutschland eine Pressekonferenz gegeben. Der Chef der Bundespolizei, Dieter Romann, sagte, dass der Mann in der Schweiz polizeilich bekannt war und gesucht wurde. Der Täter hatte im Jahr 2008 in der Schweiz Asyl erhalten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach von einem «kaltblütigem Mord».