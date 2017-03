In der afghanischen Hauptstadt Kabul wurde am Mittwoch ein Militärspital nahe der US-Botschaft mit Schnellfeuerwaffen und Handgranaten attackiert.

Bei den Angreifern soll es sich laut dem Verteidigungsministerium um radikalislamische Taliban handeln. Bis jetzt hat sich keine Extremistengruppe zum Anschlag bekannt.

Zwei Menschen kamen ums Leben, mindestens 25 weitere wurden laut dem Gesundheitsministerium verletzt.

Das Spital, das sowohl Armee- und Polizeiangehörige als auch deren Familien versorgt, wurde schon mal im Jahr 2011 angegriffen. Damals starben sechs Leute.

Es handelt sich nun um den vierten grossen Angriff in Kabul seit Jahresbeginn. Schon im vergangenen Jahr war die Zahl der Anschläge stark gestiegen. Laut UNO wuchs diese innerhalb eines Jahres um 75 Prozent.

Kurz nach 9 Uhr morgens (Ortszeit) sprengte sich laut dem Verteidigungsministerium ein Täter am Eingang der Klinik in die Luft. Die anderen Angreifer, die zum Teil weisse Ärztekittel trugen, drangen dann in die Klinik ein und verschanzten sich im zweiten und dritten Stock. In Sicherheitskreisen war von drei bis fünf Angreifern die Rede. Da sich die Angreifer im Gebäude verschanzten, wurde mit weiteren Toten und Verletzten gerechnet.

Nahe dem Militärspital im Viertel Wasir Akbar Khan liegen neben der US-Botschaft auch andere Botschaften sowie die Büros und Gästehäuser vieler internationaler Organisationen.

Erst vor zwei Wochen hatten radikalislamische Taliban bei einem Doppelanschlag auf eine Polizeistation und ein Geheimdienstbüro mindestens 23 Menschen getötet und mindestens 107 verletzt. Im Januar hatten sie das Parlament angegriffen und 37 Menschen getötet und um die 100 verletzt. Auch die Terrormiliz Islamischer Staat tötete im Februar mindestens 22 Menschen bei einem Angriff auf das höchste Gericht des Landes. Mindestens 41 Menschen wurden verletzt.